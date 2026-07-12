FETÖ ile iltisaklı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, resmi sosyal medya hesabından terör örgütleri ile alakalı olan, terörizmi öven ve teşvik eden sosyal medya hesaplarına ilişkin alınan tedbirler ile ilgili açıklamada bulundu. Duran, son bir ay içerisinde FETÖ ile alakalı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirildiğini bildirdi.

"FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri, ilgili tüm kurumlarla tam bir eş güdüm içerisinde kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirten Duran, "Dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerine karşı devletimizin bütün imkanlarıyla yürüttüğü mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun (BTK) ortak çalışmaları neticesinde, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır" diye konuştu.

"Terörizmi öven, teşvik eden bin 652 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararları uygulanmıştır"

Öte yandan son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucuna değinen Burhanettin Duran, "Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bin 652 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulanmıştır. Yürütülen analizler, terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik yöntemlerle propaganda faaliyetleri yürüttüğünü; manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızı dezenformasyona karşı doğru bilgiyle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

İletişim Başkanı Duran, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılık, aynı hukuki meşruiyet anlayışı ve aynı devlet ciddiyetiyle sürdürmektedir. Dijital alan, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte dijital ekosistemi sürekli takip etmeye, milli güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdidi tespit ederek gerekli tedbirleri gecikmeksizin almaya ve vatandaşlarımızı dezenformasyona karşı doğru bilgiyle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Devletimiz, tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir"

Bu yıl, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü olduğunu belirten Duran, "Aziz milletimizin iradesine kasteden FETÖ, o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletimizin destansı direnişi ve devletimizin kararlı mücadelesiyle hüsrana uğratılmıştır. Aradan geçen 10 yılda da devletimiz, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti, milli birlik ve beraberliğine kasteden hiçbir yapıya, hiçbir terör örgütüne ve hiçbir dijital tehdide asla geçit vermeyecektir" dedi. - ANKARA