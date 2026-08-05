FETÖ'ye Kripto ve Kamuflaj Uyarısı - Son Dakika
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FETÖ'ye Kripto ve Kamuflaj Uyarısı

FETÖ\'ye Kripto ve Kamuflaj Uyarısı
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, devlet büyüklerine, devletin kurumlarının başında olan yetkililere çağrıda bulunduğunu belirterek, "Kriptocu ve kamuflajlı FETÖ’cülere çok titizlikle dikkat edilmelidir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, devlet büyüklerine, devletin kurumlarının başında olan yetkililere çağrıda bulunduğunu belirterek, "Kriptocu ve kamuflajlı FETÖ'cülere çok titizlikle dikkat edilmelidir" dedi.

Başkan Abbas Gündüz, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesinin yalnızca bir darbe girişimini değil, aynı zamanda yıllar boyunca devletin kılcal damarlarına sızmış organize bir yapılanmanın gerçek yüzünü de gördüklerini söyledi. Aradan geçen yıllarda örgütün askeri ve bürokratik yapılanmasına yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirildiğine değinen Gündüz, "Ancak FETÖ teröristleri yalnızca fiziksel yapılanmaları değil, kendilerini gizleme ve yeniden örgütlenme konusunda yıllarca eğitim almışlar. FETÖ'nün geçmişte kullandığı en belirgin yöntemlerden biri kamuflajdı. Örgüt, mensuplarına bulundukları çevreye göre hareket etmeyi, kimliklerini gizlemeyi ve gerektiğinde farklı profiller çizmeyi öğrettiği yönünde çok sayıda yargı kararı, iddianame ve akademik çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle yalnızca dış görünüşe veya söyleme bakarak sağlıklı değerlendirme yapmak mümkün değildir" dedi.

"Unutulmamalıdır ki FETÖ ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir" diyen Gündüz, "Aynı zamanda bir demokrasi, hukuk devleti ve milli egemenlik meselesidir. 15 Temmuz gecesi millet yalnızca bir darbeyi durdurmadı; devletin iradesinin hiçbir gizli yapıya teslim edilmeyeceğini de ilan etti. Bu iradeyi yaşatmanın yolu ise ne cadı avıdır ne de unutkanlıktır. Yol; hukuka bağlı, delile dayalı, kararlı ve ilkeli bir mücadeleden geçmektedir. Çünkü terör örgütleri isim değiştirebilir, yöntem değiştirebilir, hatta söylem değiştirebilir. Ancak demokratik hukuk devleti; güçlü kurumları, bilinçli toplumu ve adalet ilkelerine bağlılığı sayesinde bu tür tehditlere karşı en güçlü cevabı vermeye devam edecektir. Devlet büyüklerimizden ve devletimizin kurumlarının başında olan yetkililere çağrımızdır. Kriptocu ve kamuflajlı FETÖ'cülere çok titizlikle dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel FETÖ'ye Kripto ve Kamuflaj Uyarısı - Son Dakika

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