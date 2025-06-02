Fevziye Camii\'nde Dış Cephe Onarım Çalışmaları Tamamlandı

Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılda yaptırılan Fevziye Cami, yüzyıllar boyunca 3 kez deprem, 2 kez de yangın görmesi neticesinde defalarca yıkılıp yeniden inşa edildi. Her yeniden inşa edilişinde mimarisi ilk günküne benzer özellikte yapılan caminin dış cephesinde onarım ve boya çalışması yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı olan ibadethanelerin eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde karşılayarak, daha güzel ve kullanışlı hale getiriyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde yer alan tarihi Fevziye Camii'nde kapsamlı dış cephe onarım ve boya çalışması gerçekleştirildi. Tarihi dokusuna sadık kalınarak yapılan çalışmalar sonucu, Fevziye Camii pırıl pırıl görünüme kavuşurken, Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla Fevziye Camii'nin cephe tadilat ve boya yenileme işleri, mimari özellikler gözetilerek ve mevcut yapının özgün görünümü korunarak titizlikle gerçekleştirildi. Böylece caminin hem estetik görünüme kavuşturulması sağlandı hem de uzun vadeli dayanıklılığı arttı. Çalışmalar esnasında cemaatin ibadetlerini aksatmadan, rahat ve huzurlu ortamda gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm önlemler alındı.

Çevre temizliği ve düzenlemesi ile birlikte yürütülen bakım çalışmaları tamamlanan caminin estetik görünüme kavuşturulması vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı olan ibadethanelerde estetik ve fonksiyonel iyileştirmeler yapmaya devam ederek, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlıyor. Cami derneği ve vatandaşlar, caminin güzel görünüme kavuşturulmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ