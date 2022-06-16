Fevziye çay bahçesini İzmit Belediyesi işletecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kira sözleşmesi sona eren Fevziye bay bahçesini 2 gün önce teslim aldıklarını belirterek, tesisi İzmit Belediyesinin işleteceğini söyledi.

İzmit Belediyesi, kira sözleşmesi sonra eren Fevziye çay bahçesini 2 gün önce teslim aldı. Belediyenin şirketi SARBAŞ tarafından işletilecek çay bahçesi, küçük tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede faaliyete geçecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz halkın menfaatine olmayan işler bitsin istiyoruz. Gülümse Kafe, Yenicuma, Cumhuriyet Parkı'ndaki kafeleri halkımızın yararına işletiyoruz. Fevziye çay bahçesini de işletmeye başlıyoruz. 2 gün önce teslim aldık. Gülümse Kafe biz göreve gelmeden önce işletmecideydi, kiradaydı. Oradan aylık 4 bin lira alıyorduk. Biz bu tesisi kendi belediyemiz eliyle işletmeye açtık. Bugün sadece Gülümse Kafe'nin günlük cirosu çok yükseldi. Yenicuma çay bahçesi şu haliyle sadece çay ve meşrubat satarak günde ciddi ciro yapıyor. Biz oradan aylık 20 bin lira kira alıyorduk. Yok pahasına işletiliyordu. Bizim tercihlerimiz ortada. Biz kamunun menfaatini düşünüyoruz" dedi. - KOCAELİ