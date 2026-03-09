Fidan'dan Azerbaycan ve Kore ile Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Fidan'dan Azerbaycan ve Kore ile Telefon Görüşmesi

09.03.2026 16:38
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan ve Kore Bakanlarıyla gerilim azaltma adımlarını görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hyun ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." - ANKARA

