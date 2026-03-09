Fidan'dan Azerbaycan ve Kore ile Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hyun ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." - ANKARA