Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Fidan ve Szijjarto Ankara'da Görüştü - Son Dakika
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