Fidanlarla Doğa Sevgisi Aşılanıyor

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'Çocuklar fidanıyla büyüsün' projesinin ilk fidanları toprakla buluştu

YOZGAT - Yozgat'ın Recepli Köyü'nde 'Çocuklar Fidanıyla Büyüsün' projesi kapsamında ilk fidanlar dikildi.

Proje kapsamında ilk fidanlar bugün Yozgat ilinin merkeze bağlı Recepli Köyü'nde toprakla buluşturuldu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, programda çocuklarla bir araya gelerek, katılan öğrencilerle birlikte fidan dikti. Vali Özkan, 'Çocuklar Fidanıyla Büyüsün' projesiyle, doğa sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması ve çevre bilincinin arttırılmasının amaçlandığını söyledi.

Etkinlikte, Yozgat Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere kalem seti ve şapka dağıtımında bulundu. Fidan diken minikler fidanların toprakla buluşmasına tanık olurken aynı zamanda çevre korumanın önemini öğretmenlerinden dinlediler.

Proje kapsamında ilerleyen günlerde merkez okullarından 1352, köy okullarından 79 ve ilçelerden 4072 olmak üzere toplamda 5503 birinci sınıf öğrencisi fidan dikecek.