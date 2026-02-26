Fikirtepe\'de Yasaklı Rhesus Maymunu Yakalandı

Fikirtepe'de bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan 'Rhesus makak' maymunu, tutulduğu iş yerinden kaçmasının ardından yakalanarak koruma altına alındı.
Edinilen bilgilere göre bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan 'Rhesus makak' maymunu, Fikirtepe'de tutulduğu iş yerinden kaçarak çatı ve balkonlarda dolaşmaya başladı. Maymunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri ve ilgili ekipler tarafından harekete geçildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin saklandığı yerde yakaladığı maymun koruma altına alındı. Öte yandan, yasaklı türü iş yerinde bulundurduğu tespit edilen şahıs hakkında idari işlem uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL
