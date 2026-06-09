Filipinler'de Deprem: Can Kaybı 37'ye Yükseldi

Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 37'ye yükseldi.

Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filipinler Sivil Savunma Ofisi, Mindanao Adası açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, yaralı sayısının ise 456 olduğu, 4 kişiden ise henüz haber alınamadığı belirtildi. yerel yetkililer, Mindanao Adasında aralarında oku, hastane ve konutun bulunduğu bin 900 binanın hasar gördüğü, bu binaların bin 500'ünün ise tamamen yıkıldığını bildirdi. Filipinler'in General Santos şehrinde bulunan General Santos Uluslararası Havalimanı'nın hasar gördüğü ve uçuşların ertelendiği aktarılırken General Santos kenti için acil durum ilan edildi. - MANILA