Filipinli Kadın Mudanya'da Müslüman Oldu

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Filipinler'den Bursa'nın Mudanya ilçesine tatile gelen Filipinli kadın, Mudanya müftülüğüne müracaat edip Müslüman oldu.

Uzun bir süredir İslam dinini araştıran Filipinli Aileen Nazereno isimli kadın, tatil için geldiği Bursa'nın Mudanya ilçesinde Müftülüğe gelerek Müslüman olmak istediğini dile getirdi. Nazereno, ihtida merasiminde Kelime-i şahadet getirerek müslüman olurken, İslam dinini araştırdığını ve kendi rızasıyla müslümanlığı seçtiğini" ifade etti.

Mudanya Müftülüğü'nde gerçekleşen ihtida merasimi ile ilgili bilgi veren Müftü Dr. İbrahim Özler, kendilerine gelerek müslüman olmak istediğini belirten Filipinli Aileen Nazereno'nun, yapılan ihtida merasiminde kelime-i şahadet getirerek Müslüman olduğunu belirtti. Müftü Özler, Müftülük olarak müslüman olmasının anısına kendisine bir Kur an-ı Kerim başta olmak üzere İslam dinini anlatan çeşitli kitaplar hediye ettiklerini de sözlerine ekledi. İhtida merasimi sonrasında ise hazırlanan ihtida belgesi Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler tarafından Aileen Nazareno'ya verildi. - BURSA