Filipinli Kadın Mudanya'da Müslüman Oldu - Son Dakika
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Filipinli Kadın Mudanya'da Müslüman Oldu

Filipinler'den Bursa'nın Mudanya ilçesine tatile gelen Aileen Nazereno isimli kadın, Müftülüğe başvurarak Müslüman oldu. İslam dinini uzun süredir araştıran Nazereno, ihtida merasiminde kelime-i şahadet getirerek müslüman olduğunu ifade etti. Mudanya Müftülüğü tarafından kendisine çeşitli İslam kitapları hediye edildi ve ihtida belgesi verildi.

13.06.2024 11:03
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Filipinler'den Bursa'nın Mudanya ilçesine tatile gelen Filipinli kadın, Mudanya müftülüğüne müracaat edip Müslüman oldu.

Uzun bir süredir İslam dinini araştıran Filipinli Aileen Nazereno isimli kadın, tatil için geldiği Bursa'nın Mudanya ilçesinde Müftülüğe gelerek Müslüman olmak istediğini dile getirdi. Nazereno, ihtida merasiminde Kelime-i şahadet getirerek müslüman olurken, İslam dinini araştırdığını ve kendi rızasıyla müslümanlığı seçtiğini" ifade etti.

Mudanya Müftülüğü'nde gerçekleşen ihtida merasimi ile ilgili bilgi veren Müftü Dr. İbrahim Özler, kendilerine gelerek müslüman olmak istediğini belirten Filipinli Aileen Nazereno'nun, yapılan ihtida merasiminde kelime-i şahadet getirerek Müslüman olduğunu belirtti. Müftü Özler, Müftülük olarak müslüman olmasının anısına kendisine bir Kur an-ı Kerim başta olmak üzere İslam dinini anlatan çeşitli kitaplar hediye ettiklerini de sözlerine ekledi. İhtida merasimi sonrasında ise hazırlanan ihtida belgesi Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler tarafından Aileen Nazareno'ya verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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