Filistin için vicdan konvoyu yola çıktı - Son Dakika
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Filistin için vicdan konvoyu yola çıktı

Filistin için vicdan konvoyu yola çıktı
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Sakaryalı aktivist Hasan Şengül, Filistin'deki insani krize karşı harekete geçti, konvoy düzenledi.

Yıllardır dünyanın farklı bölgelerinde insani yardım için çaba gösteren Sakaryalı aktivist, bu kez Filistin'de İsrail baskısı altına kalan insanlar için ailesiyle vedalaştıktan sonra yola çıktı.

Karasu ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Hasan Şengül, Filistin'e deniz üzerinden ulaşım sağlayan Küresel Sumud Filosu'nun kara harekatına katılmak için yola çıktı. 20'den fazla ülkeden yaklaşık 600 kişinin katıldığı vicdan konvoyunun, Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'dan hareket ederek Saray Bosna, Tiran, Selanik, İstanbul, Irak ve Ürdün üzerinden Batı Şeria sınırına ulaşarak Ramallah'a kadar gitmek için mücadele verecek. Geçtikleri her toprak üzerinde yaşanan katliamı anlatacaklarını ve yaşanan zulme 'dur' demek istediklerini aktaran Şangül, konvoyun tamamen sivil bir hareket ve şiddetsiz bir girişim olduğunu vurguladı.

"Bu zulme 'dur' demek için yola çıktık"

Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekmek istediklerini ifade eden Şengül, "Yıllarca dünyanın birçok bölgesinde mazlumları savunmak için çalışmalar yaptım. Bugün yine Filistin için bir çalışma yapıyoruz. 20'den fazla ülkeden katılımcıyla yaklaşık 600 kişi, soykırım şehri olarak anılan Srebrenitsa'dan yola çıkarak Filistin'e doğru bir konvoy düzenliyor. Ben de burada yerimi alıyorum. Bizim gayemiz Filistin'deki zulme, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara karşı bir tepki ortaya koymak ve ses olmak. Kimsenin baskısı ya da siyasi görüşü altında olmadan tamamen sivil ve şiddetsiz bir eylem gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

"En büyük hedefimiz sınır kapılarının açılması"

Konvoyun temel hedeflerinden birinin insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önünü açmak olduğunu belirten Şengül, "Asıl gayemiz sınır kapılarının açılmasına katkı sunabilmek. Çünkü Filistin'in şu anda yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılamaması. Oradaki zulme kimse 'dur' diyemiyor. Biz de bu zulmün sona ermesine bir nebze de olsa katkı sunabilmek için yola çıktık. Bu yürüyüş 26 Temmuz'da başladı. Çok sayıda insan Srebrenitsa'da bir araya gelerek Filistin için yola çıktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Filistin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistin için vicdan konvoyu yola çıktı - Son Dakika

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