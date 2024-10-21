Filistin şehitleri Kayseri'de anıldı - Son Dakika
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Filistin şehitleri Kayseri'de anıldı

Filistin şehitleri Kayseri\'de anıldı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından Muhammed Emin Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Şahitler ve Şehitler' konulu konferansta Filistinli şehitler anıldı.

21.10.2024 15:38
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından Muhammed Emin Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Şahitler ve Şehitler' konulu konferansta Filistinli şehitler anıldı.

AGD Kayseri Şubesi tarafından Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuranı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan AGD Şube Başkanı Yusuf Şahin; "Müslümanlar kendi değerleri etrafında toplandığı adaleti şiar edindiği sürece yaşadıkları her yerde huzuru ve güveni temin etmişlerdir. Lakin zalim yönetimler, Siyonistler İslam'ı ve Müslümanları her zaman kendileri için bir tehdit görmüştür. Otoritelerinin sarsılmaması, menfaatlerinin yok olmaması için, köle düzenlerinin devamı için her yolu denemeyi kendilerine mübah görmüşlerdir. Bundan dolayıdır ki farklı inançların yüzlerce yıl barış içerisinde yaşadığı Filistin'de ecdadımızın o topraklardan ayrılmak zorunda kalması sonrasında yaşananlar hepimizin yüreklerini dağlamaktadır. Aksa Tufanı operasyonu sonrasında yaşanan süreç, biz inançlı insanların üzerine bir sorumluluk yüklemektedir. Gönlü Filistin'den yana olan dernekler olarak bu sorumluluk bilinci istikametinde üzerimize düşen vazifenin gereğini sonuna kadar yapma mücadelesi içerisindeyiz. Bizler: ; hem Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, hem de İsrail zulmü karşısında dik durduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için şehrimizin meydanlarında, sokaklarında, konferans salonlarında defalarca bir araya geldik. Bugün yine aynı heyecan ile Muhammed Emin Yıldırım Hocamızı dinlemek için bir araya geldik. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetinin zirvesini yaşayan Siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmaktadır. Terörist İsrail'e karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık bizler için anlamsızdır. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki; o da Siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir. 1 yıla aşkın süredir Siyonistlere direnen Gazze halkının da, direnişe destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği Siyonistlere karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. Başta ülkemiz olmak üzere Müslüman ülkelerin liderlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Vakit İsrail'e karşı güç gösterme vaktidir. Zira İsrail rejiminin kınamalardan, sözlü tepkilerden anlamadığı ve bu tutumu hiç de umursamadığı gayet açıktır. Bugün içerisinde bulunduğumuz zillet halinin İsrail rejimine karşı İslam Barış Gücü'nü oluşturamayışımızdır. Filistin cihadına, Mescidi Aksa'nın kurtuluşuna malımızla, canımızla desteğimiz bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da özgür Kudüs kurulana kadar devam edecektir" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Muhammed Emin Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Şahitler ve Şehitler' konulu konferans verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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