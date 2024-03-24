Filistinli Kadın, Boş Konserve Kutularıyla Çadır Yaptı - Son Dakika
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Filistinli Kadın, Boş Konserve Kutularıyla Çadır Yaptı

Filistinli Kadın, Boş Konserve Kutularıyla Çadır Yaptı

Gazze Şeridi'ndeki Deir El-Balah'ta yaşayan yerinden edilen Filistinli bir kadın, dikkat çekmek amacıyla elde ettiği 3 bin boş konserve kutusuyla çadır yaparak İsrail'in saldırılarına ve insani krize dikkat çekti. Çadırın üzerine 'Özgür Filistin' yazılı pankart ve Filistin bayrağı asan kadın, çadırın içine ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin ve çocukların fotoğraflarını astı. Kadın, konserve kutuları ve çadırların savaş sonrası hayatlarının sembolü olduğunu belirterek, umutla evlerine dönmeyi ve barış içinde yaşamayı diledi.

24.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:17
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Gazze Şeridi'ndeki Deir El-Balah'ta kurulan çadır kampında yaşayan yerinden edilen Filistinlilere dikkat çekmek için elde ettiği 3 bin boş konserve kutusuyla çadır yaptı.

İsrail, Gazze Şeridi yönelik saldırılarına hastane, okul, ev ayırt etmeden saldırılarına devam ederken binlerce Filistinli yaşadıkları bölgeleri terk ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ayrılan Filistinlilerin bir kısmı Deir El-Balah'ta kurulan kamplara yerleştirildi. İnsani krizin her geçen gün derinleştiği Gazze'de zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi veren kampa yerleştirilen Filistinliler, bir yandan da barınma ihtiyaçlarını kısıtlı imkanlarla çözmeye çalışıyor. Deir El-Balah'ta kampa yerleştirilen Dalia Al-Afifi, yerinden edilen Filistinlilere dikkat çekmek için elde ettiği boş konserve kutularını üst üste koyarak çadır yaptı. Çadırın üzerine İngilizce ve Arapça olarak "Özgür Filistin" yazılı pankart ve Filistin bayrağı asan Al-Afifi, çadırın içine ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin, çocukların fotoğraflarını astı.

Boş konservelerle çadır kurma fikrini anlatan Dalia Al-Afifi, "Aklıma saldırıların başından bu yana yerlerinden edilenler için yardımlarda dağıtan boş kutuları izlerken geldi" dedi. Arkadaşlarıyla fikrini paylaştıktan sonra mühendis arkadaşıyla birlikte bir ekip kurduklarını söyleyen Filistinli Dalia Al-Afifi, "Çevreden topladığımız 3 bin boş kutu ile çadırı yaptık. Üzerine İngilizce ve Arapça yazılar yazdık" dedi.

"Savaştan sonra hayatımız konserve kutuları ve çadırlar üzerine kuruldu"

Al-Afifi, çadır için neden konserve kutularını tercih ettiklerini ise şu şekilde açıkladı:

"Savaşla hayatımız bir bakıma iki şey üzerine kurulu hale geldi, yerinden edilenlerin ana gıdası konserve ürünler ve çadır. Bu nedenle dünyaya gıdamızın konserve olmadığını, evlerimizin çadır olmadığını ve işgal nedeniyle kaybettiğimiz güzel hayatımız olduğu mesajını vermek istedim. Umarım savaş sona erer, evlerimize döneriz ve çocuklarımız barış içinde yaşar" - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistinli Kadın, Boş Konserve Kutularıyla Çadır Yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • huseyin ergun: Yokluğun içinde şikayet yerine çözüm üretenler var olmaya devam edeceklerdi. Sadece ikayet edip çözüm için çaba sarfetmeyenler de yok olmaya. 3 0 Yanıtla
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