Filistinliler, Uluslararası Dayanışma Günü\'nde soykırımın sona erdirilmesi çağrısı yaptı

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Batı Şeria'nın El Halil kentinde yüzlerce kişi Filistin Halkı ile Dayanışma Günü dolayısıyla oturma eylemi düzenlerken, soykırımın sona erdirilmesi ve İsrail kuşatmasının kaldırılması çağrısı yaptı.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde yüzlerce kişi Filistin Halkı ile Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi. Filistin'in çeşitli şehirlerinde eş zamanlı gerçekleşen oturma eyleminde, İsrail soykırımının sona erdirilmesi, İsrail kuşatmasının kaldırılması ve bağımsız ve özgür bir Filistin devletinin kurulması çağrısı yapıldı. El Halil'deki gösteriye katılan aktivist Hisham Al-Sharbaty yaptığı açıklamada, "Filistin halkı Gazze Şeridi'nde İsrail işgali tarafından soykırıma maruz bırakılıyor ve hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar İsrail işgali tarafından açlığa, şiddette, tıbbi ihmale ve ölüme maruz bırakılıyor. Filistin halkının özgür ve onurlu bir yaşam sürme hakkı vardır" dedi.

Filistin Esir İşleri Kurumu Müdürü Munqith Abu Atwan ise, "Bugün dünyaya İsrail işgal hükümetinin savaş suçları işlediğini ve dünyanın izlediğini söylemek için buradayız. Bugün 2 Filistinli mahkum işgal hapishanelerinde şehit edildi. Bu, dünyanın Filistin halkına karşı adil olması ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurması gerektiğini doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Oturma eylemi gerçekleştiren Filistinliler, İsrail hapishanelerinde mahkum tutulanların resimlerinin bulunduğu pankartlar ile Filistinlilere yönelik soykırıma son verilmesini ve Filistin halkının haklarının geri verilmesini talep eden pankartlar taşıdı. - BATI ŞERİA