Filo Jet faciasında ilk cenaze İsmail Kurt Lefkoşa'da toprağa verildi, kayıp sayısı 16 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filo Jet faciasında ilk cenaze İsmail Kurt Lefkoşa'da toprağa verildi, kayıp sayısı 16

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinden çıkarılan ilk cenaze İsmail Kurt, Lefkoşa'da düzenlenen törenle toprağa verildi. TCG Alemdar 554 metre derinlikten 4'üncü cenazeyi çıkarırken, kayıp sayısının 16 olduğu açıklandı.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan ilk cenaze olan İsmail Kurt, Lefkoşa'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar tarafından batığın bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalarda ise 554 metre derinlikten 4'üncü cenazeye ulaşılırken kayıp sayısının 16 olduğu bildirildi.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen ve Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan deniz faciasının ardından hayatını kaybeden İsmail Kurt için Lefkoşa'da cenaze töreni düzenlendi. Kurt'un cenaze namazına KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat, yetkili ve aile yakınları katıldı. Lefkoşa'daki camide kılınan cenaze namazının ardından İsmail Kurt'un naaşı toprağa verildi.

Batık gemiden çıkarılan ilk cenaze İsmail Kurt oldu

Gemi kazasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri tarafından bölgede yürütülen sualtı arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında TCG Alemdar'ın ulaştığı ilk cenazenin İsmail Kurt olduğu belirtildi. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ve deniz hava vasıtaları tarafından Girne açıklarında batan Filo Jet gemisine yönelik arama-kurtarma faaliyetlerinin Güney Deniz Saha Komutanı ve Sualtı Harekat Komutanı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

TCG Alemdar 554 metreden 4'üncü cenazeyi çıkardı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ana Kurtarma Gemisi TCG Alemdar tarafından sürdürülen çalışmalarda 554 metre derinlikten 4'üncü cenazenin çıkarıldığı bildirildi. Son gelişmelerin ardından denizden çıkarılan cenaze sayısı 4'e ulaşırken, kayıp sayısının 16 olduğu açıklandı.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ve hava unsurlarının bölgede arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

İsmail Kurt, Kıbrıs, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filo Jet faciasında ilk cenaze İsmail Kurt Lefkoşa'da toprağa verildi, kayıp sayısı 16 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı

15:01
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:21
Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:22:46. #7.13#
SON DAKİKA: Filo Jet faciasında ilk cenaze İsmail Kurt Lefkoşa'da toprağa verildi, kayıp sayısı 16 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement