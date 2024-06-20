Fındık Hamalları: En Ağır İşi Yapıp En Az Para Kazanıyoruz - Son Dakika
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Yerel

Fındık Hamalları: En Ağır İşi Yapıp En Az Para Kazanıyoruz

Giresun'un Bulancak ilçesindeki fındık işçileri, fındık sezonunda tonlarca fındığı sırtlarından geçirerek en ağır işi yapmaktan yakınıyor. Emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten işçiler, daha fazla anlayış ve destek beklediklerini ifade ediyor.

20.06.2024 10:16
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Hasadı tamamlanıp pazara inmeye başladıktan sonra fındığın yükünü onlar çekiyor. Harmandan başlayıp, ihracata gidinceye kadar tonlarca fındık sırtlarından geçen fındık hamalları, en ağır işi yapıp en az para kazanmaktan yakınıyorlar.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki fındık işçileri, yaklaşan yeni fındık sezonu öncesinde umutla çalışmaya devam ediyor.

İlçede 10 yılı aşkın fındık taşıyıcılığı yapan Hayrullah Getmez, insan gücüyle yapılan her işin zor olduğuna dikkat çekerek, "Bir mesleğim yok, meslek olmayınca başka iş bulmakta zor bu yüzden gücüm kuvvetim varken ben de bu işi yapıyorum. Sonuçta tek sermayen gücüm ve kuvvetim. Bu işler ancak insan gücüyle yapılıyor. Herkesin yapabileceği işler değil. Harmandan ihracata gidinceye kadar binlerce ton fındık sırtımızdan geçiyor. Yani fındığın en ağır yükü bizim omuzlarımızda" dedi.

-Günde en az 80 ton yük sırtlarından geçiyor

Çalıştıkları ağır işe göre emeklerinin karşılığını alamadıklarını ileri süren Erdoğan Yıldız ise "Fındıkta herkes kazanıyor. Kimi satarak, kimi alarak kazanıyor bizde sırtımızda taşıyarak kazanmak düşüyor. Yaptığımız işin ağırlığına göre emeğimizin karşılığını aldığımızı söylesek doğru olmaz. Yine de ailelerimizi bu işten kazandığımız parayla geçindiriyoruz. Kimileri çalıştıkları işte ne kadar az çalışırsa o kadar mutlu olurken, biz sırtımızdan ne kadar yük geçerse o zaman mutlu oluyoruz. 6 kişilik bir ekip olarak günlük sırtımızdan 80 ila 160 ton arasında yük geçiyor. Bu sezon artık bitti. Önümüzdeki fındık sezonunda daha fazla yük taşımak için umutluyuz. Çünkü bizim için ne kadar çok yük o kadar çok mutluluk oluyor" dedi.

Emrullah Sarıkaya ise "Eğer birisi fındıklı bir ürün yiyorsa emin olsunlar ki bizim sırtımızdan geçmiştir" sözleriyle, işçilerinin ne kadar büyük bir yük taşıdığını dile getirerek, tüccar ve fabrikacılardan daha fazla anlayış ve destek beklediklerini ifade etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fındık Hamalları: En Ağır İşi Yapıp En Az Para Kazanıyoruz - Son Dakika

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