Fındık Hamalları: Fındığın En Ağır Yükünü Bizler Çekiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fındık Hamalları: Fındığın En Ağır Yükünü Bizler Çekiyoruz

Giresun'un Bulancak ilçesindeki fındık işçileri, fındık hasadının tamamlanıp pazara inmeye başlamasıyla birlikte fındığın en ağır yükünü sırtlarına alıyorlar. Fındık hamalları, zorlu ve az kazançlı bir iş yaptıklarını belirterek, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ediyorlar. Günlük olarak 80 ila 160 ton arasında yük taşıyan fındık hamalları, daha fazla yük taşımak için umutlu olduklarını dile getiriyorlar.

20.06.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fındığın en ağır yükünü onlar çekiyor

GİRESUN - Hasadı tamamlanıp pazara inmeye başladıktan sonra fındığın yükünü onlar çekiyor. Harmandan başlayıp, ihracata gidinceye kadar tonlarca fındık sırtlarından geçen fındık hamalları, en ağır işi yapıp en az para kazanmaktan yakınıyorlar.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki fındık işçileri, yaklaşan yeni fındık sezonu öncesinde umutla çalışmaya devam ediyor. Kendilerine "City of Angels" adını veren işçilerin, "Fındığın ve şehrin melekleri bizleriz" yazılı tişörtleri işlerini severek yaptıklarının bir ifadesi.

İlçede 10 yılı aşkın fındık taşıyıcılığı yapan Hayrullah Getmez, insan gücüyle yapılan her işin zor olduğuna dikkat çekerek, "Bir mesleğim yok, meslek olmayınca başka iş bulmakta zor bu yüzden gücüm kuvvetim varken ben de bu işi yapıyorum. Sonuçta tek sermayen gücüm ve kuvvetim. Bu işler ancak insan gücüyle yapılıyor. Herkesin yapabileceği işler değil. Harmandan ihracata gidinceye kadar binlerce ton fındık sırtımızdan geçiyor. Yani fındığın en ağır yükü bizim omuzlarımızda" dedi.

-Günde en az 80 ton yük sırtlarından geçiyor

Çalıştıkları ağır işe göre emeklerinin karşılığını alamadıklarını ileri süren Erdoğan Yıldız ise, "Fındıkta herkes kazanıyor. Kimi satarak, kimi alarak kazanıyor bizde sırtımızda taşıyarak kazanmak düşüyor. Yaptığımız işin ağırlığına göre emeğimizin karşılığını aldığımızı söylesek doğru olmaz. Yine de ailelerimizi bu işten kazandığımız parayla geçindiriyoruz. Kimileri çalıştıkları işte ne kadar az çalışırsa o kadar mutlu olurken, biz sırtımızdan ne kadar yük geçerse o zaman mutlu oluyoruz. 6 kişilik bir ekip olarak günlük sırtımızdan 80 ila 160 ton arasında yük geçiyor. Bu sezon artık bitti. Önümüzdeki fındık sezonunda daha fazla yük taşımak için umutluyuz. Çünkü bizim için ne kadar çok yük o kadar çok mutluluk oluyor" dedi.

Emrullah Sarıkaya ise, "Eğer birisi fındıklı bir ürün yiyorsa emin olsunlar ki bizim sırtımızdan geçmiştir" sözleriyle, işçilerinin ne kadar büyük bir yük taşıdığını dile getirerek, tüccar ve fabrikacılardan daha fazla anlayış ve destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Bulancak, Giresun, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındık Hamalları: Fındığın En Ağır Yükünü Bizler Çekiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 17:29:10. #1.11#
SON DAKİKA: Fındık Hamalları: Fındığın En Ağır Yükünü Bizler Çekiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement