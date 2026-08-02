Fındık Hasadı Öncesi Mevsimlik İşçiler Alaplı'da - Son Dakika
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Fındık Hasadı Öncesi Mevsimlik İşçiler Alaplı'da

Fındık Hasadı Öncesi Mevsimlik İşçiler Alaplı\'da
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan mevsimlik tarım işçileri, Zonguldak Alaplı'da fındık hasadını bekliyor.

Karadeniz'de fındık hasadına günler kala, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen mevsimlik tarım işçileri Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çadırlarını kurmaya başladı. 7 Ağustos'ta başlayacak hasadı bekleyen işçiler, umutlarını bu sezonun bereketine bağladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 7 Ağustos'ta başlaması beklenen fındık hasadı öncesinde mevsimlik tarım işçileri bölgeye gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden aileleriyle birlikte gelen işçiler, Mollabey Köyü'nde kendileri için hazırlanan konaklama alanına çadırlarını kurarak hasat sezonunu beklemeye başladı. Kadınlar sac üzerinde yufka ekmek pişirirken, gençler çadırların kurulumuyla ilgileniyor. Aile büyükleri ise fındık üreticileriyle yevmiye ve çalışma şartlarını görüşüyor.

Şanlıurfa'dan yaklaşık 22 saatlik yolculuğun ardından 20 kişilik ekibiyle Alaplı'ya gelen Mehmet Ali Hatipoğlu, sezonun bereketli geçmesini temenni ettiklerini söyledi. Hatipoğlu, "Güneydoğu ve çeşitli illerden buraya geliyoruz. Fındık sezonu başlamış durumda. Yaklaşık bir ay boyunca Alaplı'da çalışacağız. Daha sonra Sakarya'nın Karasu ilçesine geçerek yaklaşık 20-25 gün daha fındık toplayacağız. Okullar açılmadan önce hasadı tamamlayıp memleketlerimize döneceğiz. Bu yıl hava şartları geçen yıla göre daha iyi geçti. İnşallah hem üreticiler hem de emek veren işçiler için bereketli bir sezon olur" dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Güneş Öğüş ise hasadın başlamasını beklediklerini belirterek, "Burada hasat 7 Ağustos'ta başlayacakmış. Ayın 7'sini bekliyoruz. İnşallah güzel ve bereketli bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Alaplı'da ilk kafilenin yerleştiği Mollabey Köyü'ndeki konaklama alanında önümüzdeki günlerde farklı illerden gelecek mevsimlik tarım işçilerinin de yerlerini alması bekleniyor. İşçiler, yaklaşık bir ay sürecek fındık hasadının ardından farklı illerdeki hasat bölgelerine geçerek sezonu tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fındık Hasadı Öncesi Mevsimlik İşçiler Alaplı'da - Son Dakika

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