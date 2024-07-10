Fındık Üreten İllerin Milletvekilleri Fındık Çalışma Grubu Toplantısında Buluştu

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DÜZCE (İHA) – Fındık üretilen illerin milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında Fındık Çalışma Grubu toplantısında bir araya geldi.

Türkiye, tarım ürünleri arasında stratejik bir öneme sahip olan fındıkta dünyada üretiminin yüzde 70'ine sahip bulunuyor. Türkiye için önemi büyük olan fındık için fındık üretilen illerin milletvekilleri, Fındık Çalışma Grubu toplantısında bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığındaki toplantıya AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Leyla Şahin Usta ile bölge milletvekilleri katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Fındık üretilen illerin vekilleri olarak toplantımızı bu kez Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı başkanlığında gerçekleştirdik. Beklenen rekolte, üreticilerin beklentileri gibi marka ürünümüz fındığa dair her şeyi konuştuk. Fındık Çalışma Grubu'nu kurarak çalışmalara başkanlık eden Grup Başkanvekilimiz Dr. Leyla Şahin Usta'ya teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise, "Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkla ilgili konuları ele alarak, vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek politikalar hakkında görüş alışverişi yaptığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Üreticilerimizin maliyetleri başta olmak üzere rekolte tahminlerini değerlendirerek, fiyat istikrarını koruyacak ve fındıkta verimliliğin arttırılmasını sağlayacak çalışmaları detaylı bir şekilde konuştuk. Hep birlikte tüm kesimlerin memnuniyetini karşılayacak politikaları hayata geçirmenin gayretindeyiz. Bereketli bir sezon olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - DÜZCE