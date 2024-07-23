Fındık Üreticileri Fiyat Açıklaması Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fındık Üreticileri Fiyat Açıklaması Bekliyor

Geniş Video İzle

Düzce Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi üyesi Kadir Mutioğlu, fındık alım fiyatının 180 TL'nin altında olmaması gerektiğini belirterek, düşük fiyatın üreticilerin geçimini zorlaştıracağını ve mahvolmalarına sebep olacağını söyledi. Ayrıca, kuraklık nedeniyle fındık veriminde büyük kayıplar yaşandığını ve kalitenin bozulduğunu da vurguladı.

23.07.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi üyesi Kadir Mutioğlu, fındık alım fiyatıyla ilgili "4 ton fındık alan bir aile 180 lira açıklanırsa, 18 bin 300 lira aylık geliri olmuş oluyor. 180 liranın altında bir fiyat açıklanırsa bu aile nasıl geçinecek" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi üyesi Kadir Mutioğlu, fındık alım fiyatının 180 TL'nin altında olmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"180 liranın altında açıklanan fiyatı kabul edemeyiz"

"Bir aydır mühendislerimizle birlikte sahada çalışmalar yapıyoruz, kuraklık yaşanıyor, fındığımız strese girdi. Kuraklığa hazırlıksız yakalandık, ciddi şekilde büyük oranda verim kaybı oluşacağını ve kalitemizin bozulacağını öngörüyoruz. Biz Ziraat Odası olarak bir haftadır, maliyet raporu hazırladık, en ince ayrıntısına kadar çıkarttık. Bir kilogram fındığın maliyeti 125 TL olarak hesapladık. Bu sebeple 180 TL altı fiyatı kabullenemiyoruz. Neden edemeyeceğimizi açıklayayım. 4 ton fındık alan bir aile 180 lira açıklanırsa, 18 bin 300 lira aylık geliri olmuş oluyor. 180 liranın altında bir fiyat açıklanırsa bu aile nasıl geçinecek? 180 lira fiyat verilirse 18 bin lira ile geçiniyor ayda. 180 liranın altında açıklanırsa 5 lira 10 lira aylık bu aile bu parayla nasıl geçinecek, üreticilerimizin çoğunun bankaya bahçeleri ipotekli. Bu ödemelerini nasıl yapacak? Yukarılardan bazı duyumlar alıyoruz, bazı rakamları duyuyoruz, biz bu rakamları söylemeye utanıyoruz, çekiniyoruz. Eğer böyle bir rakamlar açıklanırsa o aldığımız duyumlardaki rakamlar açıklanırsa batarız, biteriz fındık üreticisi mahvolur. Kuraklık ayrı bir etken, fiyat ayrı bir etken, sonumuz hiç iyi olmaz."

Fındık Üreticileri Fiyat Açıklaması Bekliyor
Kaynak: ANKA

Akçakoca, Düzce, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındık Üreticileri Fiyat Açıklaması Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:34 Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 12:52:02. #1.11#
SON DAKİKA: Fındık Üreticileri Fiyat Açıklaması Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement