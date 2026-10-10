Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu kaymakamlığın mezarlık taşımasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu kaymakamlığın mezarlık taşımasına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu kaymakamlığın mezarlık taşımasına tepki gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu, belediyenin yetkisindeki mezarlıkların kaymakamlık iş makineleriyle izinsiz taşınmak istendiğini belirterek tepki gösterdi. Çervatoğlu, Kaymakam Aydoğdu'ya tepki göstererek kaymakamlık makamının suç işlediğini savundu.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediyenin yetki ve sorumluluğundaki mezarlıkların, belediyenin bilgisi ve izni dışında taşınmak istenmesine tepki gösterdi. Çervatoğlu, Fındıklı Kaymakamlığı'nın yürüttüğü çalışmaya ilişkin, "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Kaymakamlık makamı suç işliyor. Bu da yaratılan AKP düzeninin kendisidir" dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Aksu Mahallesi Kavak Dibi mevkisinde, belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunan mezarlıkların kaymakamlığa ait iş makineleriyle taşınmak istendiğini belirten Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, çalışma yapılan alana giderek tepki gösterdi. Çervatoğlu, belediyenin ve mezar sahiplerinin izni olmadan yürütüldüğünü söylediği çalışmaya ilişkin, kaymakamlık görevlilerinin belediyenin yetki alanına müdahale ettiğini savundu.

Çervatoğlu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde mezarlık hizmetlerinin belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında sayıldığını, ilgili yönetmelikte de mezar nakli için belediyeden izin alınmasının öngörüldüğünü belirterek, "Belediyenin izni yok, ailelerin izni yok, kaymakamlık belediyecilik yapmaya çalışıyor. Gelinen noktada bu siyasal rejimin tam da kendisidir. Kolluk kuvvetleriyle bizi karşı karşıya getirmek isteyen bu kaymakamlık anlayışını protesto ediyoruz. Cenazelerimizi bile rahat bırakmıyorsunuz, mezarlarımızı bile rahat bırakmıyorsunuz. Müslümanlığınız nerede" diye konuştu.

Çalışmanın hangi amaçla yapıldığının belli olduğunu öne süren Çervatoğlu, "Kaymakamlık belediyecilik yapacaksa, bize gerek yoktur. Mezara kadar indiyseniz, bizim bu ülkede yaşayacak halimiz yok" dedi.

"NASIL GÜVENECEĞİZ?"

Çervatoğlu, Kaymakam Mücahit Aydoğdu'ya tepki göstererek, "Yasa dışı bir şekilde kolluk kuvvetleriyle bizi karşı karşıya getiriyor. Biraz utanma olacak. Bu mudur devlet insanı olmak. Ne amaçla kaldırılıyor, belirsiz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti kaymakamlık makamı suç işliyor. Bu da yaratılan AKP düzeninin kendisidir" dedi.

Çervatoğlu, "İlçede yenildiğiniz halde nasıl yeniliyoruz buna diyerek kolluk kuvvetleriyle bizi karşı karşıya getirerek iş yapmaya çalışıyorsunuz. 'Belediyeden izin alınmasının gerekli olduğu hüküm altına alınmıştır' deniyor. Sana izin veren oldu mu? Yasayı tanımıyorum mu diyorsun? Nasıl güveneceğiz bu kaymakama?" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
KaymakamlıkPolitikaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
16:46
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 17:15:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu kaymakamlığın mezarlık taşımasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei