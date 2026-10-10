Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu kaymakamlığın mezarlık taşımasına tepki gösterdi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediyenin yetki ve sorumluluğundaki mezarlıkların, belediyenin bilgisi ve izni dışında taşınmak istenmesine tepki gösterdi. Çervatoğlu, Fındıklı Kaymakamlığı'nın yürüttüğü çalışmaya ilişkin, "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Kaymakamlık makamı suç işliyor. Bu da yaratılan AKP düzeninin kendisidir" dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Aksu Mahallesi Kavak Dibi mevkisinde, belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunan mezarlıkların kaymakamlığa ait iş makineleriyle taşınmak istendiğini belirten Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, çalışma yapılan alana giderek tepki gösterdi. Çervatoğlu, belediyenin ve mezar sahiplerinin izni olmadan yürütüldüğünü söylediği çalışmaya ilişkin, kaymakamlık görevlilerinin belediyenin yetki alanına müdahale ettiğini savundu.

Çervatoğlu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde mezarlık hizmetlerinin belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında sayıldığını, ilgili yönetmelikte de mezar nakli için belediyeden izin alınmasının öngörüldüğünü belirterek, "Belediyenin izni yok, ailelerin izni yok, kaymakamlık belediyecilik yapmaya çalışıyor. Gelinen noktada bu siyasal rejimin tam da kendisidir. Kolluk kuvvetleriyle bizi karşı karşıya getirmek isteyen bu kaymakamlık anlayışını protesto ediyoruz. Cenazelerimizi bile rahat bırakmıyorsunuz, mezarlarımızı bile rahat bırakmıyorsunuz. Müslümanlığınız nerede" diye konuştu.

Çalışmanın hangi amaçla yapıldığının belli olduğunu öne süren Çervatoğlu, "Kaymakamlık belediyecilik yapacaksa, bize gerek yoktur. Mezara kadar indiyseniz, bizim bu ülkede yaşayacak halimiz yok" dedi.

"NASIL GÜVENECEĞİZ?"

Çervatoğlu, Kaymakam Mücahit Aydoğdu'ya tepki göstererek, "Yasa dışı bir şekilde kolluk kuvvetleriyle bizi karşı karşıya getiriyor. Biraz utanma olacak. Bu mudur devlet insanı olmak. Ne amaçla kaldırılıyor, belirsiz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti kaymakamlık makamı suç işliyor. Bu da yaratılan AKP düzeninin kendisidir" dedi.

Çervatoğlu, "İlçede yenildiğiniz halde nasıl yeniliyoruz buna diyerek kolluk kuvvetleriyle bizi karşı karşıya getirerek iş yapmaya çalışıyorsunuz. 'Belediyeden izin alınmasının gerekli olduğu hüküm altına alınmıştır' deniyor. Sana izin veren oldu mu? Yasayı tanımıyorum mu diyorsun? Nasıl güveneceğiz bu kaymakama?" ifadesini kullandı.