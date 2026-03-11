Fındıklı'da "İsim Krizi"... Başkan Çervatoğlu'ndan, Kaymakam Aydoğdu'ya Sert Tepki: Ben Senin Memurun Değilim, Bu Meclis Hiç Değil

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Belediye Meclisi'nin bazı sosyal tesis ve alanlara verdiği isimlerin ilçe kaymakamı Mücahit Aydoğdu tarafından onaylanmamasına tepki gösteren Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Sen benim amirim değilsin. Ben de senin memurun değilim. Bu meclis hiç değil. Bu mecliste AKP'lisi var, MHP'lisi var, CHP'lisi var. Seçilmiş gelmiş insanlar. Kimse senin emir erin değil. Bizim verdiğimiz isimler bu toplumun değerleridir. Ben tabelayı asacağım, sen gel indir." dedi.

Fındıklı Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısında, Fındıklılı Nurdoğan Demir, Cengiz Ergüven ve Yılmaz Şişman yanısıra Fındıklı halkının yakın dostu olarak bilinen Metin Uca'nın isimlerinin çeşitli sosyal tesisi ve alanlara verilmesi kararı aldı. Karar Fındıklı Kaymakamı Mücahit Aydoğdu tarafından, reddedilerek belediyeye geri gönderildi. Mart ayı meclis toplantısında konuyu yeniden tartışmaya açan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu meclis üyelerine konuyla ilgili yaptığı konuşmada, ilçe kaymakamı Mücahit Aydoğdu'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

Çervatoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biliyorsunuz geçen ay Turan Bulak gösteri merkezinin altında bir müzemiz var. ve 'Fındıklı'nın Neşesi' dediğimiz bir insanın neşesini yakında kaybettik. Üç insanı bir kez daha anayım, Nurdoğan Demir, Cengiz Ergüven ve Yılmaz Şişman. Şimdi bunların yaşamına, eğlencesine veya ürettiği şeylere dokunmayanımız var mı? Fındıklı'da yok herhalde. En küçüğünden en büyüğüne kadar ya kemençesine, ya tulumuna, ya karşılama türküsüne, yazdığı söze. Hepimizin hayatında, yaşadığımız hayatta bu arkadaşlarımız, abilerimiz bize dokunmuş. Yani bir değer. Bunun ismini vermek istedik. Bir de Fındıklı dostu olan ve bir kaza sonucu hayatını kaybeden Metin Uca'nın ismini de Hayati Aykut Parkı'ndaki açık sahneye vermek istedik. Sayın Kaymakamımız bu isimleri reddetmiş. Sana ne? Diyelim ki Atatürk Spor Kompleksi içinde İsmail Kahraman Konferans Salonu oluyor. Buna itiraz edebiliyor mu?"

"Bizim verdiğimiz isimler bu toplumun değerleridir"

Görevimizi kötüye kullandıysak, yani ahlaksız birinin, tecavüzcünün, katilin ismini verdiysek söyleyin. Bizim değerlerimize, kültürümüze ve devlet geleneğine aykırı bir isim verdiysek söyleyin. Bu insanlar bizim değerlerimizi, yurt içinde ve yurt dışında yukarıya taşıyan insanlar. Siz bunları da hakaret ediyorsunuz onaylamayarak. Ben buranın salonunun da ismini veririm. Belediye binasının içindeki toplantı salonunun da ismini veririm. Bu sizi ilgilendiren bir şey değil. Sizi ilgilendiren tek şey, bu kurallara aykırı bir isim olup olmadığıdır. Sen benim amirim değilsin. Ben senin memurun değilim, bu meclis hiç değil. Bu mecliste AKP'lisi var, MHP'lisi var, CHP'lisi var. Seçilmiş gelmiş insanlar. Kimse senin emir erin değil. Bizim verdiğimiz isimler bu toplumun değerleridir. Ben tabelayı asacağım, sen gel indir. Bu kararı da alacağız. Fındıklı Belediyesi olarak tabelayı yazacağız. Siz de gelin indirin."