Finike Belediyesi Tarafından Verilen Ücretsiz Kurslara Büyük İlgi - Son Dakika
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Finike Belediyesi Tarafından Verilen Ücretsiz Kurslara Büyük İlgi

Finike Belediyesi Tarafından Verilen Ücretsiz Kurslara Büyük İlgi

Finike Belediyesi tarafından düzenlenen sanat, spor ve hobi kurslarına yılın ilk yarısında binlerce vatandaş katıldı. Mozaik, resim, yoga, jimnastik, voleybol, enstrüman, koro, modern ve klasik dans gibi kurslar büyük ilgi gördü.

26.07.2024 12:40  Güncelleme: 12:54
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Finike Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen sanat, spor ve hobi kurslarından yılın ilk yarısında bini aşkın vatandaş yararlandı. Özellikle mozaik, resim, yoga, jimnastik, voleybol, enstrüman, koro, modern ve klasik dans eğitimlerinin büyük ilgi gördüğü kurslarda vatandaşlar hem eğleniyor hem öğreniyor.

Finike Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği spor, sanat ve hobi kurslarına büyük ilgi devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında 10 farklı alanda düzenlenen kurslardan bin 217 Finikeli yararlandı. Düzenlenen kursların vatandaşların hem sosyalleşmesini hem de ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağladığını dile getiren Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, kursların artarak devam edeceğini söyledi. Kurslara bugüne kadar büyük ilgi gösterildiğini de ifade eden Başkan Geyikçi, "Yılın ilk yarısında 100'ün üzerinde vatandaşımıza mozaik, 400'e yakın enstrüman kursu vermişiz. Sanat alanında olduğu gibi 200'ün üzerinde gencimiz voleybol, jimnastik gibi spor kurslarımızdan yararlandı" şeklinde konuştu.

Kurslar sosyo-kültürel yapıyı da güçlendiriyor

Kursların vatandaşları ilgi duydukları alanlarda geliştirmenin yanı sıra sosyalleşme için de önemli olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Geyikçi, "Burada kurs sırasında tanışan vatandaşlarımız daha sonra arkadaşlıklarını ve dostluklarını dışarıya taşıyor. Aldıkları kursların ortak gruplarını kurarak daha sonra birlikte çalışmalar yapıyorlar. İlçemizin sosyo-kültürel yapısının gelişmesinde de düzenlemiş olduğumuz kursların önemli bir etkisi oldu. Bu sene bin 217 vatandaşımız bu kurslarımızdan yararlandı. Vatandaşlarımızdan önemli memnuniyet bildirimleri ve geri dönüşler aldık. Bundan sonraki kurslarımızın planlamalarını da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Finikeli vatandaşlardan düzenlenecek olan kurslarla ilgili olarak talep ve önerilerini de belediyeye iletmelerini isteyen Başkan Geyikçi, "Verilen kurslardan bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 'Yalnız Değilsin' masamızla iletişime geçebilirler. Yine aynı şekilde önerilerini de buraya iletebilirler" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Finike Belediyesi Tarafından Verilen Ücretsiz Kurslara Büyük İlgi - Son Dakika

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