Finike Cumhuriyet Meydanı'nın temeli atıldı - Son Dakika
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Finike Cumhuriyet Meydanı'nın temeli atıldı

02.07.2022 11:04
Finike Cumhuriyet Meydanı'nın temeli atıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Finike'de Cumhuriyet Meydanı ve Sahili Kentsel Tasarım Projesi'nin temeli atıldı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Finike Festivali çerçevesinde düzenlenen temel atma törenine Finikelilerin yanı sıra on binlerce vatandaş katıldı. Kabotaj Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı Temel Atma Töreni ve Haluk Levent Konseri ile renklendi.

"Alt yapı sorunu çözülüyor"

Konuşmasına 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak başlayan Başkan Muhittin Böcek, böyle önemli bir günde, tarihin önemli liman kenti Finike'de Cumhuriyet Meydanı'nın temelini atıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Böcek, Finike'nin yıllardır çözülemeyen yaklaşık 80 milyon TL'ye mal olacak olan kanalizasyon ve altyapı sorunlarını çözdüklerini ifade etti.

300 milyon TL'lik yatırım

Başkan Böcek, "Yapımını tamamladığımız Eroğlu Nuri Camii, Sahilkent Toptancı Hali'mizdeki pazar yeri, kreş ve gündüz bakım evi, ATASEM hizmet binası, kırsal yollarımızın yapılması, sosyal yardımlar ve yerelden kalkınma hedefimiz doğrultusunda çiftçilerimize verdiğimiz destekler de dahil olmak üzere Finike'ye toplamda 160 milyon TL yatırım gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Finike'mize görev süremiz içerisinde 300 milyon TL'den fazla yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Meydanımızın açılışını Cumhuriyetin 100. Yılında hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Böcek ve beraberindekiler konfetiler eşliğinde butona basarak inşaatın temeline ilk harcı koydu.

Finike'ye modern yaşam alanı

Finike Cumhuriyet Meydanı ve Sahili Kentsel Tasarım Projesi ile Finike modern bir yaşam alanına kavuşacak. Proje çerçevesinde Finike Cumhuriyet Meydanı, Atatürk abidesi ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi hazırlandı. 14 bin metrekare sert zemin, 8 bin metrekare yeşil alandan oluşan projede meydan, seyir terasları, oturma alanları, gölgelikler, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.

Haluk Levent renk kattı

Temel atma töreninin ardından ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Haluk Levent sevilen şarkılarını tören alanını dolduran on binlerce Antalyalı ile birlikte seslendirdi. Cep telefonlarının ışıklarıyla şarkılara eşlik eden Antalyalılar unutulmaz bir görüntü oluşturdu. Haluk Levent şarkılarıyla Kabotaj Bayramı ve temel atma törenine şarkılarıyla renk kattı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Haluk Levent, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Finike Cumhuriyet Meydanı'nın temeli atıldı - Son Dakika

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