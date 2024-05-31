Fıranlar köyündeki yol problemi çözülüyor

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde 25 yıllık yol problemi çözüme kavuşuyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köy yolunda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler ve alınan kararlar sonucunda yolun bu gelmesine neden olan Akgün Seramik tarafından bütçesi karşılanarak İl Özel İdaresi bünyesinde yeni yol güzergahında yapım çalışmasına başlanacak. Vali Şefik Aygöl, alınan bu karar doğrultusunda, "Pazaryeri 05 kontrol kesim numaralı Fıranlar köyüne ulaşımı sağlayan köy yolumuzun karayollarından ayrıldıktan sonra 650 metresi Akgün Seramik A.Ş. Pazaryeri Seramik- Granit Fabrikası yerleşimi içinde kalmaktadır. Fabrika yerleşimi içerisinde iş makinelerinden ve yoğun tır trafiğinden dolayı trafik güvenliği tehlikeye düşmektedir. Mevcut yol, fabrika yerleşimi dışında kalan kadastro yoluna deplase edilmesi halinde Fıranlar köyüne ulaşımda trafik güvenliği sağlanabilecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK