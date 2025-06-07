Firar Eden Koç Havuzda Yüzdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde firar eden kurbanlık koç, havuza atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Kasap, kurban için aldığı koçu kesmek için hazırlamaya başladı. O sırada kurtulan koç, kaçmaya başladı. Bir villanın bahçesine giren koç, havuza atlayarak yüzmeye başladı. Sedat Kasap, havuza atlayıp kısa süreli yüzdükten sonra havuz kenarına gelen koçu, eliyle dışarı çıkarıp yakaladı. - BURSA