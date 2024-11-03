Firari Şahıs İzmir'de Yakalandı

(İZMİR) – İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nin denetimlerinde 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekiplerin 2 Kasım Cumartesi günü yaptığı denetimlerde "Başka bir suçtan umulan faydayı elde etmek için ya da infialleri öldürme" suçundan aranan firari sanık R.O. isimli şahıs yakalandı. R.O.'nın 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Firari sanık R.O., gerekli işlemlerin yapılabilmesi için gerekli mercilere teslim edildi.
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