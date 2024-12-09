Fırat EDAŞ Ekibi AFAD Akreditedir

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Fırat EDAŞ Arama Kurtarma Ekibi, 28 kişilik kadrosuyla AFAD tarafından düzenlenen akreditasyon sınavını başarıyla geçerek resmen akredite oldu. Ekip lideri Servet Erdoğan, akreditasyon belgesini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın elinden Ankara'da düzenlenen törende aldı.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma anlayışını bir adım öteye taşıyarak 28 kişilik arama kurtarma ekibini AFAD akreditasyonuyla taçlandırdı. AFAD tarafından düzenlenen akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan Fırat EDAŞ arama kurtarma ekibi, doğal afetlerde profesyonel müdahale yetkisi kazandı. Ekip lideri Servet Erdoğan, akreditasyon belgesini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın elinden Ankara'da düzenlenen törende aldı. Törene, AFAD yetkilileri ve Türkiye genelinden birçok kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

"Kahramanmaraş depremi ardından farkındalığımız bir üst noktaya çıktı"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fırat EDAŞ Müdürü Müjdat Çelik, "6 Şubat 2023'te yaşanan ve Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri, arama kurtarma çalışmalarının hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Enkaz altından çıkarılan her bir can, bu çalışmaların ne kadar kritik olduğunu gösterirken, hızlı ve eğitimli ekiplerin felaketlerdeki rolü bir kez daha anlaşıldı. Bu bilincin ışığında hareket eden şirketimiz, AFAD'ın belirlediği standartları yerine getirerek bölgesinde ve ülke çapında ihtiyaç duyulan anlarda profesyonel destek sunmayı hedefliyor" dedi.

Fırat EDAŞ arama kurtarma ekibinin, bundan sonraki süreçte sadece görev aldığı bölgelerde değil, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç duyulması halinde yardıma koşmaya hazır olacağı kaydedildi. - ELAZIĞ