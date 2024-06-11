Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, Fırat Üniversitesi Rektörü ile bir araya geldi

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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) yönetimi, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir araya geldi.

Elazığ'da 26 Ocak'ta kongresini gerçekleştirerek göreve gelen Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) yönetimi, ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleri, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Gürtük, cemiyet ve çalışmaları hakkında Rektör Göktaş'a bilgi verdi.

Elazığ basınının her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Rektör Göktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi. - ELAZIĞ