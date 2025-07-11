Fırat Üniversitesi\'nden Bilim ve Umut Projesi

Fırat Üniversitesi Genç Ofis Teknofest Topluluğunun 3.Dönem Ünides Projesi kapsamında aldıkları destekle 'Bilim ve Umut: Konteyner Kentlerde Bilim ve Teknoloji Etkinlikleri' projesi, tamamlandı.

Elazığ'dan yola çıkan ekip, ilk gün Malatya Rönesans Konteyner Kent'te, ikinci gün ise Adıyaman Konteyner Kent'te çocuklarla buluştu. Her iki gün de "Kendin Yap" kitleri, basit deneyler, bilim atölyeleri ve eğlenceli oyunlarla dolu etkinlikler düzenlendi. Çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu. Akşam saatlerinde yapılan teleskopla gökyüzü gözlemi, çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri oldu. Program sonunda ekip Elazığ'a dönerek çalışmaları başarıyla tamamladı. Proje, afet sonrası süreçte konteyner kentlerde yaşayan çocuklara bilim aracılığıyla moral ve motivasyon kazandırmayı hedefledi. - ELAZIĞ