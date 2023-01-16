Fırıncılara kızıp ekmek fiyatını 3,5 TL'ye düşürdü - Son Dakika
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Fırıncılara kızıp ekmek fiyatını 3,5 TL'ye düşürdü

16.01.2023 18:10

Fırıncılara kızıp ekmek fiyatını 3,5 TL'ye düşürdüMANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde market işleten bir esnaf fırıncılara kızıp ekmeğin fiyatını 3,5 TL'ye indirdi.

Fırıncılara kızıp ekmek fiyatını 3,5 TL'ye düşürdü

MANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde market işleten bir esnaf fırıncılara kızıp ekmeğin fiyatını 3,5 TL'ye indirdi.

Turgutlu ilçesinde uzun yıllardır market işleten esnaf Murat Ordu ilçede bulunan bazı fırınların marketlere 4 TL'den verdiği ekmeği kendi fırınlarında 3,5 TL'ye sattığını ve bunu da vitrinlerine yazdığını söyledi. Bu duruma kızarak fırından 4 TL'ye aldığı ekmeği kendi marketinde 3,5 TL'den satmaya başlayan esnaf Murat Ordu, "Bu bir tepki umarım ne demek istediğimi anlamışlardır, yaptıkları ayıp hepimiz bir mücadele veriyoruz." dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde market işleten Murat Ordu fırından 4 TL'ye aldığı ekmek fiyatını 3,5 TL'ye indirdi. Bunu da market vitrinine asan esnaf Ordu, "Biz marketçiler olarak bu konuda muzdaribiz, hem bakkal hem fırıncı arkadaşlar hepimiz sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ancak Turgutlu'da maalesef bazı fırıncı arkadaşların fırınlarına ekmek 3,5 TL diye yazdıklarını görüyoruz. Ekmeği 5 TL yapıp bakkallara 4 TL'den verip kendileri 3,5 TL'den satmaları tuhaf değil mi?. Ben bir bakkal olarak hem fırıncı arkadaşlara hem de yetkilere bu soruyu soruyorum. Neden zam yaptınız 5 TL'ye çıkardınız madem 3,5 TL'den satacaktınız da. Biz marketçiler ve fırıncılar etle tırnak gibiyiz, ama bu durum bizi üzüyor. Bize 4 TL'den verip vatandaşa 5 TL'den sattırıyorlar, ancak kendileri 3,5 TL'den satıyor. Bende böyle bir tepki göstermek istedim inşallah anlarlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Turgutlu, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fırıncılara kızıp ekmek fiyatını 3,5 TL'ye düşürdü - Son Dakika

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