Fırtınada Kurtarıcı Minibüsçü

Fırtınadan etkilenen motosiklet sürücüsünün imdadına minibüsçü yetişti

BİLECİK - Bilecik'te bir adrese paket servisi götüren kurye yolda fırtınaya yakalanınca imdadına minibüsçü yetişti.

Bilecik'te bir firmada paket servisinde çalışan Serkan Eşiyok, Şeyh Edebali Üniversitesine sipariş götürmek üzere yola çıktı. Yolda şiddetli fırtınaya yakalanan Serkan Eşiyok aracını hemen yolun sağına çekti. Bunu gören 11 HO 1088 plakalı halk minibüsü motosikletlinin yanına yaklaştı. Fırtınadan motosiklet sürücüsünü ilerlemesi kendini siper ederek sağlayan sürücü fırtına geçene kadar saatte en20 kilometre hızla ilerledi. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.