Fıstık Dalları Kış Yakacağı Oluyor

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Fıstığın budanan dalları yakacak olarak değerlendiriliyor

Suruç kırsalında kış hazırlıkları başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sonbaharda budanan fıstıkların dalları, kışın yakacak olarak kullanılıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kış mevsimine hazırlıklar hız kazandı. Kırsal bölgelerde yaşayan halk, sonbaharda hasat edilen fıstık dallarını toplayarak bu dalları kış aylarında kullanmak küçük parçalar halinde kesiyor. Bahçede bırakılan fıstık dallarının zararlı böceklere yuva olduğunu belirten vatandaşlar, bu durumun önüne geçmek için dalları temizleyip değerlendirmeyi tercih ediyor.

Hasattan sonra arta kalan fıstık dalları, parçalanarak sobada yakılmaya uygun hale getiriliyor. Vatandaşlar, bu dalların sobada uzun süre yandığını ve kışın soğuk günlerinde hem ekonomik hem de verimli bir yakıt kaynağı oluşturduğunu belirtiyor.

Kırsal bölgelerde odun ve tezek dışında yakacak alternatifi olmayan Aybastı kırsal Mahallesi sakinlerinden Ali Akkuş, "Fıstık hasadından sonra dalları boşa gitmesin diye topluyoruz. Bahçede kalan dallar, böceklerin üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Bu yüzden hem bahçelerimizi temiz tutuyoruz hem de kışlık yakacak ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bu dallar kışın sobada güzel bir ısı verir ve ailecek soba başında vakit geçirmek bizim için keyifli olur. Bu, bizim köyde yıllardır süregelen bir gelenek" diye konuştu.