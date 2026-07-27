Kumru’da ’Alimleri Anma ve Anlama’ programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumru’da ’Alimleri Anma ve Anlama’ programı

Kumru’da ’Alimleri Anma ve Anlama’ programı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Kumru ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen programda Kur'an tilaveti, kaside, ilahi ve konferans ile geçmiş alimler rahmet ve minnetle anıldı. Katılımcılar ilim geleneğinin önemine vurgu yaptı.

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Alimleri Anma ve Anlama Programı" gerçekleştirildi.

Kumru İlçe Müftülüğü ile Fizme Mahallesi Büyük Cami Yaptırma, Yaşatma ve Dayanışma Derneği koordinesinde Fizme Büyük Camii'nde düzenlenen Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, kaside ve ilahi programları gerçekleştirildi. Konferansın da yer aldığı programda dualar edilerek geçmişte bölgeye hizmet etmiş alimler rahmet ve minnetle anıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, ilim geleneğinin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılırken, katılımcılar manevi atmosferin hakim olduğu etkinlikte bir araya gelerek anlamlı bir günü birlikte idrak etti.

Programa Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalcuva, Kumru İlçe Müftüsü Mustafa Kabaoğlu, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Konferans, Kumru, Yaşam, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kumru’da ’Alimleri Anma ve Anlama’ programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

15:38
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
15:16
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15:07
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 15:48:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kumru’da ’Alimleri Anma ve Anlama’ programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.