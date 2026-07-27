Kumru’da ’Alimleri Anma ve Anlama’ programı

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Alimleri Anma ve Anlama Programı" gerçekleştirildi.

Kumru İlçe Müftülüğü ile Fizme Mahallesi Büyük Cami Yaptırma, Yaşatma ve Dayanışma Derneği koordinesinde Fizme Büyük Camii'nde düzenlenen Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, kaside ve ilahi programları gerçekleştirildi. Konferansın da yer aldığı programda dualar edilerek geçmişte bölgeye hizmet etmiş alimler rahmet ve minnetle anıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, ilim geleneğinin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılırken, katılımcılar manevi atmosferin hakim olduğu etkinlikte bir araya gelerek anlamlı bir günü birlikte idrak etti.

Programa Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalcuva, Kumru İlçe Müftüsü Mustafa Kabaoğlu, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.