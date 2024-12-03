Fizyomer'den Engelli Öğrencilere Destek - Son Dakika
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Fizyomer'den Engelli Öğrencilere Destek

Fizyomer\'den Engelli Öğrencilere Destek

Fizyomer, Engelliler Günü'nde özel öğrencilerin ürünlerini sergileyerek gelirlerini ailelerine aktaracak.

03.12.2024 21:56
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Fizyomer'de "özel" ürünlerden elde edilen gelir aile ve engelli öğrencilere aktarılacak

Engelliler Günü'nde Fizyomer'den anlamalı etkinlik

Fizyomer Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir:

"Fizyomer olarak engelli bireylerin her zaman yanındayız"

ESKİŞEHİR - Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel ihtiyaçlı öğrencilerin el emeği ürünleri sergilenmeye başlandı.

Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin el emeği ürünlerini sunulduğu sergi alanının açılışı yapıldı. Sergide çanta, cüzdan, bileklik, duvar süsü ve çok sayıda hediyelik süs eşyası yer aldı. Fizyomer Tıp Merkezi'nin Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, Odupazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Nurullah Seyidoğlu ve Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okul müdürü Tarık Bahçe'nin katılımıyla kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleşti. Daha sonra açılışa katılan isimler ve vatandaşlar, sergideki el emeği ürünleri incelemeye başladı. 2 gün boyunca açık olacak sergide elde edilen gelir özel öğrencilere ve ailelerine teslim edilecek.

"Engelli bireylerin her zaman yanındayız"

Açılış sonrasında konuşan Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nin Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Bugün 3 Aralık Engelliler Günü. Biz de engelli bireylerin yaşamına katkıda bulunmak, onların farkındalığını artırmak ve toplumun onlara karşı farkındalığını artırmak üzere Özkan Halaç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Okulu'nda özel ihtiyaçlı çocukların ailelerinin kurduğu kooperatifin yaptıkları ürünleri burada sergiliyoruz ve onlar da satışlarını gerçekleştiriyorlar. Amacımız onların yaptıklarını burada tanıtabilmek ve ürünlerin beğeni bularak karşılığını alabilmeleri. Özellikle aileler çocuklarıyla birlikte yoğun çaba sarf ediyorlar. Yine Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Özkan Halaç Okulu Müdürümüz teşrif ettiler; hep birlikte açılışını yaptık. Daha önceki yıllarda olduğu gibi biz Fizyomer Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak engelli bireylerin her zaman yanındayız ve yanlarında olduğumuzu da bu gibi vesilelerle göstermek istiyoruz. Burada yapılan ürünlerin tümü özel çocuklar tarafından yapılmış. ve bu yapım, onların topluma katılmalarını sağlıyor. Evde sıkılarak oturmaktansa bir işe yaradıklarını ve güzel ürünler ürettiklerini görüyorlar. Hem sosyal rehabilitasyon oluyor hem de iş uğraşı terapileri oluyor. Ürünler burada satıldıktan sonra ailelerine ve çocuklarına gelir kaynağı oluyor aynı zamanda" dedi.

"Fizyomer'e de çok teşekkür ediyoruz"

Etkinlikte konuşan Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Nurullah Seyidoğlu ise etkinlik hakkında şöyle konuştu;

"Öncelikle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Biliyorsunuz, Eskişehir'imiz öteden beri özel eğitim alanında model ve örnek il konumunda. Çalışmalarımızı Öncü Eğitim Hizmetleri çerçevesinde özel eğitimle ilgili yapıyoruz. Bu anlamda, Fizyomer'e de çok teşekkür ediyoruz. Özellikle sayın Türkan hocama çok teşekkür ediyoruz. Hem paydaş olarak işbirliği sağlıyoruz hem de kendileriyle verimli çalışmalar yapıyoruz. Özkan Halaç Özel Meslek Lise'mizle ile birlikte yapmış olduğumuz etkinliğimiz 2 gün sürecek. Bununla birlikte 11 Aralık'ta Eskişehir Öğretmenevi'nde Odunpazarı Kaymakamı'mız sayın Ömer Ulu'nun himayesinde, 'Özel Eğitimi Güçlendirme ve Geliştirme Çalıştayı' yapacağız. Çalıştayımızın paydaşlarından birisi yine Fizyomer olacak.

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fizyomer'den Engelli Öğrencilere Destek - Son Dakika

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