Foça'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(İZMİR) – İzmir'in Foça ilçesinin Ilıpınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.
İzmir'in Foça ilçesinin Ilıpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonuç verdi.
Müdürlüğe ait 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibinin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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