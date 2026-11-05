Fransa\'da genel grevde CGT\'ye göre 73 şehirde 250 binden fazla kişi sokağa çıktı

Fransa'da sendikaların çağrısıyla ve öğrenci gruplarının desteğiyle hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen genel grev ve gösteriler başladı. CGT sendikasına göre saat 13.00 itibarıyla 73 şehirde 250 binden fazla gösterici sokaklara döküldü.

Fransa'da sendikaların çağrısıyla genel grev başladı. İşçiler ve memurlar, hayat pahalılığına karşı daha yüksek maaş talebiyle iş bıraktı. Eğitim politikalarının iyileştirilmesini isteyen ve haftalardır gösteri düzenleyen öğrenciler de gösterilere destek vererek sokağa çıktı. Lyon ve Marsilya ile Nantes dahil diğer şehirlerdeki gösteriler sabah saatlerinde başladı. Gösteriler nedeniyle ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Grev nedeniyle okullar ve trenler de dahil olmak üzere çeşitli kamu hizmetleri aksadı. Eyfel Kulesi de grev nedeniyle kapatıldı.

Fransa'nın önde gelen sendikası CGT, yerel saatle 13.00 itibarıyla 73 şehirde 250 binden fazla protestocunun gösterilere katıldığını açıkladı. CGT lideri Sophie Binet hükümete seslenerek, "Mesaj şu: Hiçbir şey bizi durduramaz. Seferberliği sona erdirecek tek şey, taleplerimize cevap verilmesidir. Ne kadar beklerseniz bedeli o kadar yüksek olur" ifadelerini kullandı.

Lyon'da çatışma

Fransız çevik kuvvet polisi, Lyon kentinde bir grup protestocuya göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestocuların bir kısmı polis aleyhinde sloganlar atarken, bazılarının ise tamamen siyah giyinip yüzlerini kapattığı görüldü.

Toulouse şehrinde valilikten yapılan açıklamaya göre Tournefeuille'deki Françoise lisesine giren yaklaşık 30 kişi, içeriye havai fişek atarak yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü. Siyah kıyafetli maskeli grup daha sonra gözaltına alındı.

Lille'de ise Cesar Baggio Lisesi'nin kapıları ateşe verildi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Paris'teki yürüyüş TSİ 16.00'da başladı

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı (Place de la Republique) ve Ulus Meydanı (Place de la Nation) arasındaki güzergahta yürüyüşe izin verildi. Sendikaların, Sarı Yeleklilerin, işçilerin ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş Türkiye saati ile 16.00'da başlad6ı.