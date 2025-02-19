Fransa'daki Çalınan Atatürk Büstü Yenisiyle Değiştirildi

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(MERSİN)- Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında yer alan Epinay-sur-Seine banliyösündeki Paris Trabzonlular Derneği önünde bulunan ve geçen günlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce çalınan Atatürk büstünün yerine Yenişehir Belediyesi tarafından yaptırılan yenisi gönderdi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Atatürk'e sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Paris Trabzonlular Derneği'nde açıldıktan 3.5 ay sonra çalınan Fransa'nın ilk ve tek Atatürk büstü için Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Büstün çalınmasının ardından Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur'u arayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yeni bir Atatürk büstü yaptırarak Fransa'ya göndereceklerini söyledi.

Başkan Özyiğit'in talimatıyla Yenişehir Belediyesi heykeltıraşları tarafından yeni büst yapıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanan Atatürk büstü, çalınan büstün yerine konulmak üzere Fransa'daki Paris Trabzonlular Derneği'ne gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Kısa bir süre önce Fransa'nın başkenti Paris'te, Paris Trabzonlular Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dikilen Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek tahrip edildi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk büstüne yapılan saygısızlık, sadece bir anıta değil, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine yönelik bir saldırıdır. Biz bu saygısızlığı asla kabul edemeyiz. Mersin Yenişehir Belediyesi olarak, yeni bir büstün yapımını kısa bir sürede tamamladık ve yerine koymak üzere Paris'e gönderiyoruz. Paris Trabzonlular Dernek Başkanı Bülent Cumur'a verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk'e, bağımsızlığa ve çağdaş değerlere sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.