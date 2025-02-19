Fransa'daki Çalınan Atatürk Büstü Yenisiyle Değiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fransa'daki Çalınan Atatürk Büstü Yenisiyle Değiştirildi

Geniş Video İzle

Fransa'nın Epinay-sur-Seine banliyösünde çalınan Atatürk büstü, Yenişehir Belediyesi tarafından yenisiyle değiştirildi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Atatürk'e sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

19.02.2025 15:24  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında yer alan Epinay-sur-Seine banliyösündeki Paris Trabzonlular Derneği önünde bulunan ve geçen günlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce çalınan Atatürk büstünün yerine Yenişehir Belediyesi tarafından yaptırılan yenisi gönderdi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Atatürk'e sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Paris Trabzonlular Derneği'nde açıldıktan 3.5 ay sonra çalınan Fransa'nın ilk ve tek Atatürk büstü için Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Büstün çalınmasının ardından Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur'u arayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yeni bir Atatürk büstü yaptırarak Fransa'ya göndereceklerini söyledi.

Başkan Özyiğit'in talimatıyla Yenişehir Belediyesi heykeltıraşları tarafından yeni büst yapıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanan Atatürk büstü, çalınan büstün yerine konulmak üzere Fransa'daki Paris Trabzonlular Derneği'ne gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Kısa bir süre önce Fransa'nın başkenti Paris'te, Paris Trabzonlular Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dikilen Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek tahrip edildi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk büstüne yapılan saygısızlık, sadece bir anıta değil, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine yönelik bir saldırıdır. Biz bu saygısızlığı asla kabul edemeyiz. Mersin Yenişehir Belediyesi olarak, yeni bir büstün yapımını kısa bir sürede tamamladık ve yerine koymak üzere Paris'e gönderiyoruz. Paris Trabzonlular Dernek Başkanı Bülent Cumur'a verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk'e, bağımsızlığa ve çağdaş değerlere sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Kaynak: ANKA

Abdullah Özyiğit, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yenişehir, Politika, Fransa, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fransa'daki Çalınan Atatürk Büstü Yenisiyle Değiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
16:45 İstanbul’da hayat durma noktasında Trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
15:47 İstanbul’da yarın okullar tatil edildi İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
23:19 Fransa’da imamlık mesleği resmi olarak tanındı Fransa'da imamlık mesleği resmi olarak tanındı
23:12 Ancelotti sezon sonunda gidiyor: Arda’nın yeni hocası belli gibi Ancelotti sezon sonunda gidiyor: Arda'nın yeni hocası belli gibi
23:09 Vatikan, Papa Franciscus’ta zatürre geliştiğini açıkladı Vatikan, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini açıkladı
22:36 Mourinho’nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf Mourinho'nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf
22:27 Kar alarmı verildi İstanbul’da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 18:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'daki Çalınan Atatürk Büstü Yenisiyle Değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.