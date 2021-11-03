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Fransa'dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu - Son Dakika

Fransa'dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu

03.11.2021 09:41

Fransa'dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu Yaptığı başarılı tüp mide ameliyatlarıyla adını duyuran Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya'ya sosyal medya üzerinden ulaşan 3 hasta, tüp mide ameliyatı olmak için Fransa'dan Denizli'ye geldi.

Fransa'dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu

DENİZLİ - Yaptığı başarılı tüp mide ameliyatlarıyla adını duyuran Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya'ya sosyal medya üzerinden ulaşan 3 hasta, tüp mide ameliyatı olmak için Fransa'dan Denizli'ye geldi.

104 kilogramda olan 43 yaşındaki Sena Karaman, 163 kilogramda olan 37 yaşındaki Davut Turan ve 148 kilogram olan 30 yaşındaki Zeki Bütün, Op. Dr. Özgür Kaya'ya ameliyat olmak için yaklaşık 3 bin 300 kilometre yol katetti. Op. Dr. Özgür Kaya gerekli tetkikler ve bilgilendirmelerden sonra hastaları sırasıyla tüp mide ameliyatına aldı. Gerçekleşen sorunsuz operasyonlardan sonra birkaç gün doktor gözetiminde hastanede kalan hastalar, ilk günden kilolarını kaybetmeye başladı.

"İleriki dönemde nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatarak taburcu ettik"

Gerçekleştirdiği tüp mide ameliyatlarının ardından hastaları takip ettiklerini belirten Op. Dr. Özgür Kaya, "Hastalarımız sosyal medya üzerinden bizlere ulaştı. Daha önce gerçekleştirdiğimiz tüp mide operasyonlarını takip ederek kafalarına takılan her şeyi bizlere sordular, kendilerini detaylıca bilgilendirdikten sonra Fransa'dan hastanemize gelmek istediler bizler de gerekli tüm aşamalarda kendilerine yardımcı olduk. Bu hafta ameliyat ettiğimiz 3 hastamız da Fransa'dan geldi. İkisi kuzen diğeri farklı bir hasta. Hastalarımızın operasyonlarını başarıyla tamamladık. Yaklaşık 4-5 gün yatış süreleri oldu. Ondan sonra hastalarımızın diyetlerini düzenleyerek ve önerilerimizi yaparak, ileriki dönemde nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıp taburcu ettik. Hastalarımızla yine iletişimlerimizi devam ettiriyoruz. Belirli periyotlarla bazı tetkiklerini istiyor ve kilo takiplerini yapıyoruz, onları değerlendirip eksik varsa tamamlıyoruz." diye konuştu.

"10 günümde 13 kilo kaybettim"

İlk günden kilolarından kurtulmaya başladığını belirten Zeki bütün, "Fransa'dan geliyorum. Hocamızın çalışmalarını uzun zamandır sosyal medyadan takip ediyordum, kendisini araştırdım ve bir görüşme talebinde bulundum. Sonrasında verdiği güven ile ameliyat olmaya karar verdim. Hocamızdan çok memnunum. 148 kiloydum ve ameliyattan kısa bir süre sonra sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başladım. Hocamızın dediklerinin dışına çıkmadım, ameliyattan sonra harfi harfine dediklerine uydum, şimdiden hafiflemiş hissediyorum" dedi.

"Dr. Özgür Bey'i özellikle çok tavsiye ettiler"

Doktorla görüştüğünde güven veren konuşmalardan dolayı tüp mide ameliyatı olmaya karar veren 104 kilogram Sena Karaman, "Özgür Bey'i çok fazla duyuyordum çevremden de tavsiye edenler oldu sonra internetten hocamızı araştırdım. Baya bir araştırdım. 3-4 gün. Sonrasında kendisi ile iletişime geçtim ve bana 2-3 gün sonraya randevu verdi. Tatmin edici ve güven vericiydi. Doktor beye hiç tereddüt etmeden karar verdim ve ilk doktorumdu. Şu an süreçten de çok memnunum. Şu anda 104 kilodayım, kendimi iyi hissediyorum. Herhangi bir sorunum yok. İstanbul, İzmir çok önerdiler ama önemli olan alanında uzman ve güven veren bir hekime ameliyat olmak. Doktorumdan çok memnunum, hastane yönetimine de Özgür Bey gibi işin ehli, güven veren ve disiplinli doktorlar ile çalıştıkları için teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu
Fransa'dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu
Fransa'dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu
Fransa'dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu

Genel Cerrahi, Özgür Kaya, Fransa, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fransa'dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'dan gelen 3 hasta, Cerrahi Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu - Son Dakika
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