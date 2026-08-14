Fransa'dan Sosyal Medya Yasağına Engelleme

Fransa'da yüksek mahkeme, 15 yaş altı çocuklara sosyal medyayı yasaklayan yasa tasarısını, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle engelledi.

Fransa yüksek mahkemesi, gençlere sosyal medya yasağına "dur" dedi. Mahkeme, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa tasarısını ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle engelledi. Kararda, "15 yaşın altındaki reşit olmayanların belirli çevrimiçi hizmetlere erişimini yasaklamak, yasa doğası gereği yetişkinler dahil, herkesin bu hizmetlere erişmeden önce yaşını kanıtlamasını gerekli kılmaktadır. Ancak, bu tür kanıtların hangi koşullar ve sınırlar çerçevesinde sunulması gerektiğini belirtmemek suretiyle, yasama organı bu gerekliliklere uyulmasını sağlamak için gerekli yasal güvenceleri oluşturmamıştır" denildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Sebastien Lecornu'ya Anayasa Konseyi'nin endişelerini dikkate almak üzere yasa taslağını yeniden hazırlaması talimatını verdi. Açıklamada Macron'un, reformun Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2027 ilkbaharından önce yürürlüğe girmesi konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Fransız milletvekilleri, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan bir tasarıyı onaylamıştı. Böylece Fransa, Aralık ayında 16 yaşın altındakilerin Facebook, TikTok ve YouTube gibi platformlara erişimini engelleyen ve dünyada bir ilk olan yasağı uygulayan Avustralya'nın izinden giden Avrupa'daki ilk ülke olmuştu.