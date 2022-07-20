Fransa ve Polonya'dan bisikletleriyle yola çıkan turistler Bilecik'e vardı - Son Dakika
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Fransa ve Polonya'dan bisikletleriyle yola çıkan turistler Bilecik'e vardı

20.07.2022 13:49
Fransa ve Polonya'dan bisikletleriyle yola çıkan turistler Bilecik'e vardı

Bilecik, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tüm dünyaya duyurulmasında önemli rolü olan bisikletli turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tüm dünyaya duyurulmasında önemli rolü olan bisikletli turistleri ağırlamaya devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda Fransa ve Polonya'dan bisikletleriyle yola çıkan turistleri Bilecik'te ağırlayan Bilecik Belediyesi, konuklarına şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi, broşür ve dergiler takdim etti.

175'inci turist Bilecik'te mola verdi

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde şu ana kadar 175 yabancı konuğun ağırlandığını hatırlatan Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik'te turizm çalışmalarımızı genişletmek adına dünya, kıta ve ülkeler gezisine en ucuz ulaşım aracı olan bisikletle yola çıkıp kentimize gelen, her kıtadan, 30 farklı ülkeden, çok çeşitli amaçlarla, çeşitli meslek ve farklı yaşlardan, 175 kişilik yabancı bisikletli gezgin konuğumuz oldu. Bazen tek başına çıkılan yolculukların gücüne, bazen de çiftlerin mutluluklarına, grupların coşkusuna tanık olduk. Yazdıkları kitap ve blokların satırlarında yer aldık, yüz binlerce okur ile buluştuk. Ayrıca Sufi Yolu rotasına çıkan konuklarımız oluyor, gelen yerli ve yabancı turistlere Bilecik'le ilgili bilgi yanında dergi ve broşürler vererek, şehrimizin güzelliklerini duyurma fırsatı buluyoruz. Konuklarımız da Bilecik'te çektikleri fotoğrafları tüm dünya ile paylaşmış oluyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Polonya, Bilecik, Fransa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fransa ve Polonya'dan bisikletleriyle yola çıkan turistler Bilecik'e vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa ve Polonya'dan bisikletleriyle yola çıkan turistler Bilecik'e vardı - Son Dakika
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