"Fransız askısına ilgi her geçen gün artıyor" - Son Dakika

Dalmış Beauty Estetik ve Güzellik Merkezi sorumlusu ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, son dönemlerde Fransız askısı işlemine yoğun bir talebin olduğunu belirterek işlemle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Fransız akısı konusunda bilgi veren Dalmış Beauty Estetik ve Güzellik Merkezi sorumlusu ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, son zamanlarda bu uygulamanın sıklıkla tercih edildiğini ifade etti. Fransız askısı yaptırırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Dalmış, "Günümüzde tıbbi olarak pek çok yüz germe işlemleri uygulanır. Son zamanların trend yüz germe yöntemlerinden biriside Fransız askısı yöntemidir. Ameliyatsız olarak yüz gerilmesi sağlanır. Böylece daha sağlıklı olarak yüz germe işlemleri sağlanmış olur. Genel olarak Fransız askısı yönteminde iç bölümlerinde polyester kullanılır. Dış bölümlerinde ise cildin genel yapısına uygun olan silikon çeşitleri kullanılır. Fransız askısı yöntemi tıbbi bir uygulamadır. Bu yüzden de uzmanlar tarafından uygulanması önerilir. Özelliklede Fransız askısı yöntemine karar vermeden önce; bir uzmana danışılması önerilir. Böylece yüzünüz için uygun zaman diliminde Fransız askısı işlemleri uygulanır. Fransız askısı günümüzün güvenilir yüz germe yöntemlerinden birisidir. Bu yüzden de sıklıkla tercih edilen bir yüz germe yöntemidir. Yüz germe işlemlerinde popüler olan Fransız askısının uygulanma işlemleri pratiktir. Lokal anestezi ile birlikte Fransız askısı işlemlerine başlanır. Uygulama da yüzün daha genç görünmesi için işlemler sağlanır. Fransız medikal olarak bilenen ipler uygulama bölgelerine yerleştirilir. Uygulamada kulak bölgesinden ciltte ki deri kısımlarının altındaki yerlere Fransız ipler bırakılır. Genel olarak işlemin uygulandığına dair izler saç bölgesinde kalır. Böylece uygulama izleri saklanmış olur. Dışarıdan bir kişi Fransız uygulama işleminin yapıldığını anlamaz. Operasyon ise yaklaşık olarak bir saat kadar sürer. Fransız uygulamasında kişinin yüz bölgesindeki simetri düzeni sağlanmış olur. Böylece yüz germe işleminde orantı sağlanmış oluyor. Genel olarak Fransız askısına olan ilgi günden güne yoğunlaşmaktadır. Bu yüzden de Fransız askısı uygulaması sonrası süreç için dikkat edilmesi gerekenler ön planda yer alıyor. Fransız askısı sonrasında dikkatli olunması gereken durumlar şunlardır cilt masajlarına uzun bir süre ara verin. En az çene bölgesinde hareket yapmaya çalışın. Yüz yıkama işlemlerinde aşağıya doğru yıkamamaya özen gösterin. Uygulama sonrası ilk hafta yüz üstü uyumayın. Bir hafta dinlenme izni kullanın" dedi. - ELAZIĞ