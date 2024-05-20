Fransız bayraklı 214 yolcu taşıyan gemi Alanya'ya geldi
ANTALYA - 214 Fransız yolcunun bulunduğu Fransa bayraklı L'Austral gemisi Alanya Limanı'na demirledi.
Antalya Limanı'ndan yola çıkan Fransa bayraklı L'Austral isimli yolcu gemisi Alanya Limanı'na demirledi. 143 personel ve 214 Fransız yolcunun bulunduğu gemiden inen turistler çıkış işlemlerinin ardından ilçenin Tarihi Alanya Kalesi bölgesinde gezdiği ve rehber eşliğinde bilgiler aldığı görüldü. Yolcu gemisinin akşam 18.00 sularında Aydın'ın Kuşadası ilçesine doğru yola çıkacağı öğrenildi.
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