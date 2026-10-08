Fransız bisikletçi çiftin 9 bin 600 kilometrelik turu Bitlis Adilcevaz'da sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransız bisikletçi çiftin 9 bin 600 kilometrelik turu Bitlis Adilcevaz'da sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransız bisikletçi çiftin 9 bin 600 kilometrelik turu Bitlis Adilcevaz\'da sona erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız çift, Avrupa'dan başlayarak yaklaşık 9 bin 600 kilometre pedal çevirdiği bisiklet yolculuğunu Bitlis Adilcevaz'da tamamladı. Çift, ilçenin doğal güzellikleri ve Van Gölü manzarasından etkilendiğini, buradan güzel hatıralarla ayrılacağını söyledi.

Fransa uyruklu Raphael Bornard ve Elsa Sabot çifti, Avrupa'dan başlayarak yaklaşık 9 bin 600 kilometre pedal çevirdikleri bisiklet yolculuklarını Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tamamladı.

Uzun süredir bisikletleriyle farklı ülkeleri ve şehirleri gezen Fransız çift, Türkiye'ye ulaştıktan sonra rotalarını Bitlis'in Adilcevaz ilçesine çevirdi. Zorlu yolculuklarının son durağı olan Adilcevaz'a ulaşan çift, ilçenin doğal güzellikleri ve Van Gölü manzarası karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 9 bin 600 kilometrelik maceranın ardından Adilcevaz'a ulaşmanın mutluluğunu yaşayan çift, burada dinlenerek ilçeyi keşfetme fırsatı buldu. Yolculuk boyunca farklı coğrafyalar, kültürler ve insanlarla tanıştıklarını belirten çift, bisikletle seyahat etmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

Adilcevaz'ın Van Gölü kıyısındaki eşsiz manzarasının yolculuklarının finali için kendileri açısından özel bir anlam taşıdığını ifade eden Fransız çift, ilçeden güzel hatıralarla ayrılacaklarını belirtti.

Bisiklet tutkunlarının uzun mesafeli yolculuklarda tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverlikten de memnun kaldıklarını dile getiren çift, yolculukları boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Yaklaşık 9 bin 600 kilometrelik pedal serüvenini Adilcevaz'da tamamlayan çiftin hikayesi, ilçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra macera ve bisiklet turizmi açısından da dikkat çekici bir örnek oldu.

Kaynak: İHA
AdilcevazVan GölüFransızTurizmBitlisYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
10:14
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor Milli Takım’a bir kötü haber daha
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:08:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Fransız bisikletçi çiftin 9 bin 600 kilometrelik turu Bitlis Adilcevaz'da sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei