Fransız Cruise Gemisi Marmaris\'te

Fransa bayraklı Le Dumont D'urville isimli Cruise gemisi dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris gümrüklü Limanı'na demir attı. 117 yolcusu ve 125 personeli ile gelen gemi akşam saatlerinde Bodrum'a yola çıkacak.

Fethiye'den Marmaris'e gelen ve dün gece ilçe gümrüklü limanında konaklayan 31 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde ve üç katlı gemide büyük bölümü Suudi Arabistan, Filipin, Mısır, Yemen, Dominik Cumhuriyeti, Sudan ve Hindistanlı turistlerin bulunduğu öğrenildi. Gemiden inen turistler ilçenin turistik noktalarını gezerek kapalı çarşısından alışveriş yapıp restoranlarda yemek yediler. Bugün akşam saatlerine kadar Marmaris limanında kalacak olan geminin Bodruma doğru hareket edeceği bilgisi edinildi. - MUĞLA