Düzce İtfaiyesi'ne Fransa'dan arama kurtarma desteği
Düzce İtfaiyesi'ne Fransa'dan arama kurtarma desteği

24.05.2026 10:58  Güncelleme: 11:08
6 Şubat depremlerinde birlikte çalışan GIS-FRANCE ekibi, Düzce İtfaiyesi'ni ziyaret ederek enkaz altında canlı tespiti sağlayan vibrophone cihazını hediye etti. Ortak eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

Düzce İtfaiyesi, 6 Şubat depremlerinde birlikte görev yaptığı Fransa merkezli GIS-FRANCE ekibini ağırladı. Eğitim ve ortak tatbikat gerçekleştiren Fransız ekip, enkaz altında canlı tespiti sağlayan vibrophone dinleme ve görüntüleme cihazını Düzce İtfaiyesi'ne hediye etti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Düzce İtfaiyesi ile birlikte Elbistan'da arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransa merkezli arama kurtarma derneği GIS-FRANCE ekibi, uygulama paylaşımı ve ekipman desteği için Düzce'ye geldi.

GIS-FRANCE Dernek Başkanı Maxime Gallay ile ekip üyeleri Thierry Senez, Ludavic Simon ve Jean Claude Cordeau, Düzce İtfaiyesi'ni ziyaret ederek, arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan vibrophone adlı dinleme ve görüntüleme cihazını Düzce İtfaiyesi'ne hediye etti. Ziyaret kapsamında ilk olarak itfaiye müdürlüğünde teorik eğitim verilirken, ardından Karaca Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında ortak tatbikat gerçekleştirildi.

"Verimli bir eğitim ve tatbikat oldu"

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, 6 Şubat depremlerinin ardından Fransız ekiple güçlü bir dostluk bağı kurduklarını belirterek "6 Şubat depremlerinde Elbistan'da Dernek Başkanı Maxime ve diğer ekip arkadaşlarıyla güzel bir işbirliğiyle, iyi bir arama kurtarma örneği sergiledik. Neticesinde bir dostluk, arkadaşlık ve uluslararası bir bağ oluştu. Bugün hem ortak tatbikat gerçekleştirdik, hem de bize hediye ettikleri cihazların kullanımıyla ilgili eğitim aldık ve ortak bir tatbikat gerçekleştirdik. İnşallah bu cihazı kullanmak zorunda kalmayız ancak ihtiyaç halinde yine aynı ekip ruhuyla birlikte çalışmayı umut ediyoruz" dedi.

Bağışlanan cihazın önemine değinen Kahraman, "Bu sistem enkaz altında kalan canlıların en küçük seslerini dahi algılayabiliyor. Aynı zamanda görüntüleme özelliği sayesinde ses alınan noktaya kamera ile ulaşılabiliyor. Deprem bölgelerinde insanların hayatına doğrudan dokunabileceğimiz çok önemli ekipmanlar. Hem buraya kadar bizleri ziyarete gelerek cihazı tanıttıkları ve bu şekilde dostluğu ilerlettikleri için teşekkür ediyorum. Verimli bir eğitim ve tatbikat olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu tür bir yardımda bulunmaktan çok onur duyuyoruz"

GIS-FRANCE Dernek Başkanı Maxime Gallay ise ziyaretin temel amacının 2023 depremlerinde birlikte görev yaptıkları ekip arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmek olduğunu belirterek, "Burada olmamızın esas amacı 2023'te depremde beraber çalıştığımız arkadaşlarımızı yeniden görmekti. İkinci amacımız ise bizim bildiklerimizi onlarla paylaşmak, onların bildiklerini de bizimle paylaşmalarıdır. Aynı zamanda bir cihazımızı Türk ekip arkadaşlarımıza hediye etmeyi uygun bulduk. Çok sağlam ve çok disiplinli çalıştığına inandığımız Düzce İtfaiyesi ekibine bu tür bir yardımda bulunmaktan çok onur duyuyoruz. Çünkü onların çalışmalarına şahit olduk, gördük ve onlara inanıyoruz. Çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Düzce İtfaiyesi'nde düzenlenen törende, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun tarafından Fransız ekibe, 6 Şubat depreminde gösterdikleri üstün fedakarlık ve Düzce İtfaiyesi'ne sağladıkları ekipman desteği dolayısıyla plaket ve hediye takdim edildi. Fransız ekip de günün anısına Düzce İtfaiyesi'ne plaket sundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

