Fransız Turistler Erzincan Tulum Peynirini Tattı

Fransa'dan bisikletle yola çıkan 3 Fransız, Erzincan'da misafir edildikleri evde Erzincan Tulum Peyniri'ni tattı. Fransız turistler peynire hayran kaldı. Yerel misafirperverlik ve yöresel lezzetler turistlerin ilgisini çekti.

Fransa'dan yola çıkarak 70 günlük bir yolculukla Erzincan'a ulaşan 3 Fransız turist, misafirperverliği ve yöresel lezzetleriyle tanınan kentte unutulmaz bir deneyim yaşadı. Şehir merkezine yakın bir noktada yolculuklarına devam ederken Erzincanlı Abdurrahim Dalcan ile karşılaşan Simon Malthieu, Elena Garre Debies ve Nathan Simoen, Dalcan'ın daveti üzerine evinde bir gece misafir edildi.

Ev sahibi Dalcan, konuklarına Erzincan mutfağının yöresel lezzetlerinden ikram etti. Menünün en dikkat çeken ürünü ise Erzincan'ın meşhur tulum peyniri oldu. Daha önce birçok farklı ülkede peynir tattıklarını ifade eden Fransız gezginler, Erzincan Tulum Peyniri'nin kendine özgü tadı ve aromasıyla diğerlerinden açık ara önde olduğunu kaydetti.

Peynirin doğal yapımı ve olgunlaştırılma süreci hakkında bilgi alan turistler, Erzincan kültürüne hayran kaldıklarını belirterek bölgeden güzel duygularla ayrıldılar. - ERZİNCAN