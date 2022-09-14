Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi (intihar) gerçekleştirildi - Son Dakika
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Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi (intihar) gerçekleştirildi

14.09.2022 09:16

Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi. 91 yaşındaki ünlü yönetmenin, İsviçre'de yardımlı intihar yani ötenazi yaptırdığı bildirildi. Yönetmenin eşi Anne-Marie Mieville yaptığı açıklamada, "Hasta değildi, yalnızca yorgundu. Bu sebeple hayatına son vermeye karar verdi. Bu onun kararıydı" dedi.

Fransız sinemasının yeni dalga akımına öncülük eden yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin eşi Anne-Marie Mieville, Jean-Luc Godard'ın İsviçre'deki evinde yakınlarının yakında huzur içindeyken yardımlı intihara başvurarak hayatına son verdiğini söyledi.

"HAYATINA SON VERMEYE KARAR VERDİ"

Mieville yönetmenin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Hasta değildi, yalnızca yorgundu. Bu sebeple hayatına son vermeye karar verdi. Bu onun kararıydı" dedi. İsviçre'de destekli intihara izin veriliyor.

Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi yapıldı

JEAN-LUC GODARD KİMDİR?

Jean-Luc Godard, 1930 yılında İsviçre kökenli Fransız orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre'de yaşadı, 1940'ların sonuna doğru ailesi boşanınca Godard etnoloji (budunbilim) okumak için 1949 yılında Sorbonne Üniversitesine girdi. Bu zaman dilimi boyunca Cineclub ve Cinemateque e katıldı. Godard Yeni Dalga Akımı'nı alevlendiren insan olarak bilinen Andre Bazin ile burada tanıştı. 1960'larda sinemada devrim etkisi yaratan "Nouvelle Vague yani Yeni Dalga" akımına öncülük eden isimlerden oldu.

Son Nefes, Küçük Asker, Serseri Aşıklar, Kendi Hayatını Yaşamak gibi filmleriyle dikkat çeken ünlü yönetmen farklı bir sinematografik dil ve kurgu yöntemi kullanarak Fransız sinemasında o zamana kadar kabul gören kalıplaşmış yapıları yıkmayı başarmıştı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi (intihar) gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi (intihar) gerçekleştirildi - Son Dakika
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