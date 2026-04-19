Frig Vadisi'nde Turizm Haftası Etkinliği - Son Dakika
Frig Vadisi'nde Turizm Haftası Etkinliği

Frig Vadisi\'nde Turizm Haftası Etkinliği
19.04.2026 15:51
Eskişehir Valisi Yılmaz, Frig Vadisi'nin turizm potansiyelini inceledi ve tanıtım sözü verdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Frig Vadisi gezi programına katılarak bölgenin turizm potansiyelini yerinde inceledi.

Eskişehir'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bir gezi programı gerçekleştirildi. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, turizm temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turizm potansiyeli yerinde incelendi

Program kapsamında Frig Vadisi'nin önemli yerleri ziyaret edilerek bölgenin turizm potansiyeli yerinde incelendi. Tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu vadideki incelemelere vatandaşlar ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

"Tanıtım çalışmaları kararlılıkla sürecek"

Gezi programı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Frig Vadisi'nin sahip olduğu eşsiz mirasla yalnızca Eskişehir'in değil, ülkemizin de önemli turizm değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Vali Yılmaz, bölgenin tanıtımı ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Frig Vadisi'nde Turizm Haftası Etkinliği - Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

15:59
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:18
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
SON DAKİKA: Frig Vadisi'nde Turizm Haftası Etkinliği - Son Dakika
