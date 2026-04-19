Frig Vadisi\'nde Turizm Haftası Etkinliği

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Frig Vadisi gezi programına katılarak bölgenin turizm potansiyelini yerinde inceledi.

Eskişehir'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bir gezi programı gerçekleştirildi. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, turizm temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turizm potansiyeli yerinde incelendi

Program kapsamında Frig Vadisi'nin önemli yerleri ziyaret edilerek bölgenin turizm potansiyeli yerinde incelendi. Tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu vadideki incelemelere vatandaşlar ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

"Tanıtım çalışmaları kararlılıkla sürecek"

Gezi programı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Frig Vadisi'nin sahip olduğu eşsiz mirasla yalnızca Eskişehir'in değil, ülkemizin de önemli turizm değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Vali Yılmaz, bölgenin tanıtımı ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR