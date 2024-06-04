FTI'nin iflas başvurusuyla ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika
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Yerel

FTI'nin iflas başvurusuyla ilgili toplantı yapıldı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden FTI'nin iflas başvurusuyla ilgili olarak Alanya'daki turizmci dernek yöneticileriyle yapılan toplantının ardından, 'Şu an çok net bir şey yok ama 10 Haziran'a kadar Almanya'dan gelen uçuşlar durdurulmuş durumda. Sigorta şirketlerinin sorumlulukları var onlar devrede. En azından konaklayanlar için bir kayıp yaşanmayacak' açıklamasını yaptı.

04.06.2024 22:05
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden FTI'nin iflas başvurusuyla ilgili olarak Alanya'daki turizmci dernek yöneticileriyle yapılan toplantının ardından, "Şu an çok net bir şey yok ama 10 Haziran'a kadar Almanya'dan gelen uçuşlar durdurulmuş durumda. Sigorta şirketlerinin sorumlulukları var onlar devrede. En azından konaklayanlar için bir kayıp yaşanmayacak" açıklamasını yaptı.

Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden FTI, yaptığı bir açıklama ile iflas başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Alman Tur Operatörlerinden FTI'nin iflasını açıklamasının ardından ALTSO Başkan Eray Erdem, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Açıkalın, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ile ALTAV ve ALTİD yöneticileri ile ALTSO'da bir toplantı gerçekleştirdi.

"Şu anda içerinde kalan misafirlerle alakalı bir sorunumuz yok"

Toplantının ardından açıklama yapan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "FTI'ın iflas talebiyle ve yaşanan süreçle alakalı istişare toplantısı yaptık. Son aldığımız bilgilere göre, şu anda içerinde kalan misafirlerle alakalı bir sorunumuz yok. Yine her zaman olduğu gibi Türk misafirperverliğimizi ön planda tutarak buraya gelenlere, Alanya'ya talep gösterenleri herhangi bir mağduriyet yaşatmaksızın Alanya'dan geri göndereceğiz. Bundan sonra neler yapılması konusunda istişare fırsatı bulduk. İnşallah böyle bir olumsuzlukla bir daha karşılaşmayız dedi.

"10 Haziran'a kadar Almanya'dan gelen uçuşlar durdurulmuş durumda"

ALTSO Başkanı Eray Erdem ise, "Alanyamızda konaklayan hiçbir misafirimizin mağdur edilmemesi adına bütün otelcilerden isteğimiz müşterilerimizi normal tatil periyotlarında her zamanki ev sahipliği çerçevesinde ağırlamaları. Bize yakışan bu. Alanya ve Antalya üzerinde FTI'nin yaşadığı bu sorun için kendi ölçeğimizde neler yapabiliriz şeklinde hem otelci hem karşı muhataplarla görüşmeler devam ediyor. İnşallah yarın daha net sonuçlar alınacak. FTI'ın bünyesinde farklı şirketler de var. O şirketlerin muhatap olduğu otelcilerimiz var. Şu an çok net bir şey yok ama gelen habere göre 10 Haziran'a kadar Almanya'dan gelen uçuşlar durdurulmuş durumda. Sigorta şirketlerinin sorumlulukları var onlar devrede. En azından konaklayanlar için bir kayıp yaşanmayacak. Öyle bir sorun olsa bile misafirlerimiz bize yakışan şekilde ağırlayıp göndermekle mükellefiz. Yarınki yapılacak toplantıda da sektör temsilcilerini biraz daha rahatlatacak haber alacağız diye düşünüyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel FTI'nin iflas başvurusuyla ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika

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